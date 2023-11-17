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Тюменский общественник обнаружил ошибку на городском памятнике узникам концлагерей

Тюменский общественник обнаружил ошибку на городском памятнике узникам концлагерей

17 ноября 2023, 17:01
Фото: 1MI
Тюменский общественник Юрий Рябцев обнаружил орфографическую ошибку в тексте, выбитом на памятнике узникам фашистских концлагерей. Мемориал стоит на площади уже больше десяти лет, позднее на нем появилась табличка со стихотворением. Но опечатку заметили только сейчас.
Фото: страница Юрия Рябцева во Вконтакте

В одной из строк стихотворения на памятнике неправильно написано слово воины. «Но русские воЙны (воИны), твои, значит предки», — отметил в своих соцсетях Юрий Рябцев.

Общественник направил в городской департамент культуры заявление, в котором просит исправить опечатку. Он уверен, такое пренебрежение к символам памяти является неуважением к истории своей страны, народа, предков. Кроме того, это прямое нарушение закона.

«Указанное обстоятельство уродует духовно-нравственный и культурный уровень населения и гостей Тюмени, а также является публичным распространением выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», — сказано в его обращении.
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#Общество#Ирина Швецова#Юрий Рябцев
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