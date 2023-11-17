Тюменский общественник обнаружил ошибку на городском памятнике узникам концлагерей

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В одной из строк стихотворения на памятнике неправильно написано слово воины. «Но русские воЙны (воИны), твои, значит предки», — отметил в своих соцсетях Юрий Рябцев.
Общественник направил в городской департамент культуры заявление, в котором просит исправить опечатку. Он уверен, такое пренебрежение к символам памяти является неуважением к истории своей страны, народа, предков. Кроме того, это прямое нарушение закона.
«Указанное обстоятельство уродует духовно-нравственный и культурный уровень населения и гостей Тюмени, а также является публичным распространением выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», — сказано в его обращении.