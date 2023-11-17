Тюменский общественник обнаружил ошибку на городском памятнике узникам концлагерей

Тюменский общественник Юрий Рябцев обнаружил орфографическую ошибку в тексте, выбитом на памятнике узникам фашистских концлагерей. Мемориал стоит на площади уже больше десяти лет, позднее на нем появилась табличка со стихотворением. Но опечатку заметили только сейчас.

Фото: страница Юрия Рябцева во Вконтакте В одной из строк стихотворения на памятнике неправильно написано слово воины. «Но русские воЙны (воИны), твои, значит предки», — отметил в своих соцсетях Юрий Рябцев. Общественник направил в городской департамент культуры заявление, в котором просит исправить опечатку. Он уверен, такое пренебрежение к символам памяти является неуважением к истории своей страны, народа, предков. Кроме того, это прямое нарушение закона. «Указанное обстоятельство уродует духовно-нравственный и культурный уровень населения и гостей Тюмени, а также является публичным распространением выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», — сказано в его обращении. Читайте также: Тюменец, обвинивший главу Югры в дискредитации СВО, пожаловался генпрокурору Блогер Артемий Лебедев назвал хайпом донос тюменского общественника на главу ХМАО Сенатор от Югры раскритиковал тюменского активиста из-за жалобы на губернатора