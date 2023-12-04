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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Депутаты городской Думы приобрели подарки для детей, проходящих длительное лечение

Депутаты городской Думы приобрели подарки для детей, проходящих длительное лечение

4 декабря 2023, 11:28
Фото: Тюменская городская Дума
Депутаты Тюменской городской Думы приняли участие в акции «Коробка храбрости». Добрая инициатива организована для маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение в больницах. Игрушки, собранные тюменцами, помогают детям хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелых недугов.
Каждый из нас может подарить частичку радости детям. В прошлом году в акции по всей стране приняли участие более 45 тысяч человек, было собрано свыше 150 тысяч гостинцев, — рассказала председатель городской Думы Светлана Иванова, которая передала конструкторы, паззлы, раскраски, фломастеры и многое другое.

Настольные игры и игрушки для детей приобрела депутат Наталья Проскурякова. Она отметила, что находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей — это настоящий подвиг.

Подарить радость и улыбки детям под силу каждому. Наша поддержка и забота особенно нужны девчонкам и мальчишкам, которые со сложными заболеваниями часто месяцами вынуждены находиться в больничных стенах. Положительные эмоции и впечатления по наблюдениям самих врачей действуют на маленьких пациентов не хуже лекарств, — подчеркнул депутат Есенгалий Ибраев.

Депутат городской Думы, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терехин сам принимает «Коробочки храбрости». Он рассказал, что детский стационар больницы рассчитан на 300 мест. Ежедневно сотни детей и подростков со всей Тюменской области проходят здесь лечение.

Для выздоровления просто необходим позитивный настрой, поэтому акция очень важна для поддержки маленьких пациентов, — добавил депутат.

Добавим, что акция «Коробка храбрости» проводится в России уже более 10 лет.

#Тюмень#Депутаты#Здоровье#Болезнь#Тюменская городская Дума#Акция#Лечение#Игрушки#Подарки#Светлана Иванова
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