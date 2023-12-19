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Депутат Госдумы от Тюмени Ксения Горячева заступилась за сериал «Слово пацана»

Депутат Госдумы от Тюмени Ксения Горячева заступилась за сериал «Слово пацана»

19 декабря 2023, 16:50
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева считает, что сериал «Слово пацана» (18+) — один из лучших фильмов российского производства последних лет. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Горячева ДЕЛО говорит
«На мой взгляд — это один из лучших сериалов, которые выпустили в России за последние годы. И впервые, наверное, не романтизируя уличную жизнь, а показывая все причины и следствия. Можно понимать путь каждого героя, но от этого он не становится другим, не снимается ответственность ни за одно преступление, и плата оказывается всегда высокой. Больше, чем каждый мог заплатить. Мне повезло видеть мало „такой романтики“, но и не повезло видеть как ломались судьбы „пацанов“, семей, друзей», — отметила политик.

Горячева считает, что сериал заставляет зрителя «окунуться» в то время, попробовать понять, почему люди так жили, и извлечь из увиденного уроки, чтобы их не повторять.

«Сериал полезный к просмотру, если смотреть по-настоящему, не зашучивая и не увлекаясь караоке. Полезный, если обдумывать причинно-следственные связи и пропускать через себя чувства, которые поднимаются при просмотре, не закрывая глаза на самых жутких сценах. Полезный, чтобы еще раз поговорить со своими детьми о ценностях и о том, в каком разном мире мы живем и почему так важно быть человеком», — прокомментировала депутат.

Напомним, недавно Ксения Горячева стала объектом массового хейта в соцсетях. Поводом для общественного возбуждения в сторону парламентарий стал ободок от «Прада», который заметила на ее голове Ксения Собчак.

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#Общество#Ирина Швецова
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