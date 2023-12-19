Депутат Госдумы от Тюмени Ксения Горячева заступилась за сериал «Слово пацана»

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
«На мой взгляд — это один из лучших сериалов, которые выпустили в России за последние годы. И впервые, наверное, не романтизируя уличную жизнь, а показывая все причины и следствия. Можно понимать путь каждого героя, но от этого он не становится другим, не снимается ответственность ни за одно преступление, и плата оказывается всегда высокой. Больше, чем каждый мог заплатить. Мне повезло видеть мало „такой романтики“, но и не повезло видеть как ломались судьбы „пацанов“, семей, друзей», — отметила политик.
Горячева считает, что сериал заставляет зрителя «окунуться» в то время, попробовать понять, почему люди так жили, и извлечь из увиденного уроки, чтобы их не повторять.
«Сериал полезный к просмотру, если смотреть по-настоящему, не зашучивая и не увлекаясь караоке. Полезный, если обдумывать причинно-следственные связи и пропускать через себя чувства, которые поднимаются при просмотре, не закрывая глаза на самых жутких сценах. Полезный, чтобы еще раз поговорить со своими детьми о ценностях и о том, в каком разном мире мы живем и почему так важно быть человеком», — прокомментировала депутат.
Напомним, недавно Ксения Горячева стала объектом массового хейта в соцсетях. Поводом для общественного возбуждения в сторону парламентарий стал ободок от «Прада», который заметила на ее голове Ксения Собчак.