Жителей Тюмени приглашают на фейковый кастинг для сериала «Слово пацана-2»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В объявлении злоумышленники указали несколько условий — обязательно подписаться на их паблик, сделать репост, профиль соискателя в соцсети должен быть открытым и с фотографиями.
Также они написали, что ищут актеров для массовки и ролей бандитов, полицейских, трудных подростков и родителей. Не забыли авторы объявления и про предупреждение про осторожность с мошенничеством.
Однако такие посты — обман. Об этом E1.RU рассказали в пресс-службе Wink (онлайн кинотеатр, который сейчас показывает сериал).
«Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Любые такие объявления о кастинге — фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть», — прокомментировали представители видеосервиса.
Отметим, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал широкий общественный резонанс. Одним он нравится, другие требуют запретить из-за пропаганды насилия в нем.
К слову, одну из ключевых ролей в фильме сыграл тюменец Лев Зулькарнаев.