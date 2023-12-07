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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Жителей Тюмени приглашают на фейковый кастинг для сериала «Слово пацана-2»

Жителей Тюмени приглашают на фейковый кастинг для сериала «Слово пацана-2»

7 декабря 2023, 12:02
Фото: 1MI
В Тюмени через соцсети мошенники объявили кастинг актеров для съемки в продолжении сериала «Слово пацана». За смену обещают платить 3,5 тысячи рублей, а также бесплатное питание.
кадр из сериала "Слово пацана" кадр из сериала "Слово пацана"
кадр из сериала "Слово пацана"
Фото: Кинопоиск

В объявлении злоумышленники указали несколько условий — обязательно подписаться на их паблик, сделать репост, профиль соискателя в соцсети должен быть открытым и с фотографиями.

Также они написали, что ищут актеров для массовки и ролей бандитов, полицейских, трудных подростков и родителей. Не забыли авторы объявления и про предупреждение про осторожность с мошенничеством.

Однако такие посты — обман. Об этом E1.RU рассказали в пресс-службе Wink (онлайн кинотеатр, который сейчас показывает сериал).

«Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Любые такие объявления о кастинге — фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть», — прокомментировали представители видеосервиса.

Отметим, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал широкий общественный резонанс. Одним он нравится, другие требуют запретить из-за пропаганды насилия в нем.

К слову, одну из ключевых ролей в фильме сыграл тюменец Лев Зулькарнаев.

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