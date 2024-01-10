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Published Сегодня, 04:58

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Стало известно, когда в Тюмени построят второе транспортное кольцо

Москва спонсирует: стало известно, когда построят вторую объездную в Тюмени

10 января 2024, 04:58
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Тюмени построят второе транспортное кольцо

Строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени вошло в пятилетний план дорожного строительства РФ. Детали грядущей работы раскрыл информационный центр правительства региона.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым будут построены 20.4 километра дорог на участке «Тюмень — Боровский — Богандинский». Работы будут профинансированы в 2026–2027 годах. Дорогу введут в эксплуатацию после 2028 года.

Уточняется, что за счет средств федерального бюджета также отремонтируют участки трасс «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» и «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в этом году планируют благоустроить пять общественных мест. В их числе парк, сквер и три зеленые зоны.

Тюмень попала в число лидеров по развитию «умного» транспорта
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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Финансирование#Михаил Мишустин#Строительство дорог#Любовь Селезнева
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