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Из мэрии тюменского поселка уволилась начальница отдела по благоустройству

Из мэрии тюменского поселка уволилась начальница отдела по благоустройству

17 января 2024, 14:50
Фото: 1MI
В администрации тюменского поселка Московский произошли очередные кадровые изменения. С должности начальницы отдела по благоустройству уволилась Татьяна Шубина.

С чем связан уход чиновницы с важного поста, узнал URA.RU. По версии инсайдеров издания, в поселковой мэрии происходит зачистка кадров, к которой причастен директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев. Увольнение Шубиной также могло стать его инициативой.

«Поговаривают, что на нее готовили уголовное дело по статье „Халатность“ после скандала с жителями деревни Падерина, которые объявляли голодовку из-за отсутствия инфраструктуры. Увольнение Шубиной позволило избежать громкого скандала: силовики не стали возбуждать дело», — цитирует редакция свой источник информации.

Другие инсайдеры предполагают, что Татьяна Шубина из команды бывшего главы администрации поселка Михаила Захарова. Вероятно она просто не сработалась с новым руководителем МО «Московский» Ольгой Зиминой.

Издание напоминает, что вместе Захаровым из поселковой мэрии уволились его зам Иван Капустин и еще несколько чиновников.

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#Общество#Ирина Швецова#Увольнение#Увольнения#Увольнение чиновников
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