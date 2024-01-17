Из мэрии тюменского поселка уволилась начальница отдела по благоустройству

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
С чем связан уход чиновницы с важного поста, узнал URA.RU. По версии инсайдеров издания, в поселковой мэрии происходит зачистка кадров, к которой причастен директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев. Увольнение Шубиной также могло стать его инициативой.
«Поговаривают, что на нее готовили уголовное дело по статье „Халатность“ после скандала с жителями деревни Падерина, которые объявляли голодовку из-за отсутствия инфраструктуры. Увольнение Шубиной позволило избежать громкого скандала: силовики не стали возбуждать дело», — цитирует редакция свой источник информации.
Другие инсайдеры предполагают, что Татьяна Шубина из команды бывшего главы администрации поселка Михаила Захарова. Вероятно она просто не сработалась с новым руководителем МО «Московский» Ольгой Зиминой.
Издание напоминает, что вместе Захаровым из поселковой мэрии уволились его зам Иван Капустин и еще несколько чиновников.