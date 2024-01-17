Из мэрии тюменского поселка уволилась начальница отдела по благоустройству

С чем связан уход чиновницы с важного поста, узнал URA.RU. По версии инсайдеров издания, в поселковой мэрии происходит зачистка кадров, к которой причастен директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев. Увольнение Шубиной также могло стать его инициативой.