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Прогноз погоды в Тюменской области на 16 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюменской области 16 января

16 января 2024, 02:14
Фото: 1MI

Прогноз погоды в Тюменской области на 16 января

В Тюменской области сегодня синоптики обещают преимущественно облачную погоду. Днем температура воздуха составит -14-20 градусов, в вечерние часы -16-22. Ветер будет южным, 6-9 м/с.

Сегодня утром и днем в Тюмени будет облачно и с прояснениями, вечером — пасмурно. В утреннее время ожидаются -18-19 градусов, в дневное -16, в вечернее -16-17. Ветер 7-9 м/с.

В Тобольске на протяжении всего дня будет пасмурно, днем пройдет небольшой снег. Утром прогнозируются -17-18 градусов, днем -14-16, вечером -17. Ветер 5-7 м/с.

В Ялуторовске сегодня утром и днем погода будет ясной, вечером облачной и с прояснениями. Утром температура воздуха составит -21 градус, днем -18, вечером -18-19. Ветер 8-9 м/с.

В Ишиме сегодня будет ясно. Утром ожидаются -22-24 градуса, днем -19-20, вечером -22. Ветер 6-7 м/с.

В Заводоуковске сегодня утром и днем будет ясно, вечером пасмурно. Утром прогнозируется -20-21 градус, днем -17-18, вечером -18-19. Ветер 8-9 м/с.

Ранее «Наш город» рассказал, какой будет погода в Тюмени на Крещение. На следующей неделе синоптики обещают потепление.

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