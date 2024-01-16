Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюменской области 16 января

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:16
Сегодня утром и днем в Тюмени будет облачно и с прояснениями, вечером — пасмурно. В утреннее время ожидаются -18-19 градусов, в дневное -16, в вечернее -16-17. Ветер 7-9 м/с.
В Тобольске на протяжении всего дня будет пасмурно, днем пройдет небольшой снег. Утром прогнозируются -17-18 градусов, днем -14-16, вечером -17. Ветер 5-7 м/с.
В Ялуторовске сегодня утром и днем погода будет ясной, вечером облачной и с прояснениями. Утром температура воздуха составит -21 градус, днем -18, вечером -18-19. Ветер 8-9 м/с.
В Ишиме сегодня будет ясно. Утром ожидаются -22-24 градуса, днем -19-20, вечером -22. Ветер 6-7 м/с.
В Заводоуковске сегодня утром и днем будет ясно, вечером пасмурно. Утром прогнозируется -20-21 градус, днем -17-18, вечером -18-19. Ветер 8-9 м/с.
Ранее «Наш город» рассказал, какой будет погода в Тюмени на Крещение. На следующей неделе синоптики обещают потепление.