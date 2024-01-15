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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Тюмени в элитном квартале открылся необычный ресторан

В Тюмени в элитном ЖК открылся ресторан необычного формата

15 января 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Тюмени в элитном квартале открылся необычный ресторан

В тюменском ЖК «Машаров» открылся новый ресторан Vstekle. Есть несколько фишек, которые отличают его от других заведений.

Ресторан Vstekle предлагает авторские блюда, но главная фишка в том, как их подают. Кухня полностью открыта, что позволяет гостям взаимодействовать с шеф-поваром.

Концепция открытой кухни подразумевает презентацию процесса приготовления блюд, в ходе которой гость может пообщаться с поваром.

Еще одна отличительная черта ресторана — стеклянная винная комната, в которой хранятся более тысячи бутылок.

«Для того, чтобы правильно хранить всё многообразие вин, мы построили специальную стеклянную винную комнату, где при необходимых условиях влажности и температуры хранятся более 1000 бутылок», — сообщается на сайте ресторана.

Не так давно в ЖК «Машаров» открылся другой ресторан премиум-класса — «Купрум». Чек в нем выше среднего, но владельцы считают, что это оправданно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области планируют построить гостиницу со SPA-центром. Земельный участок для строительства уже подготовлен.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Еда#Рестораны#Ресторан#Заведения#Любовь Селезнева
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