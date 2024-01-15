В Тюмени в элитном ЖК открылся ресторан необычного формата

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Ресторан Vstekle предлагает авторские блюда, но главная фишка в том, как их подают. Кухня полностью открыта, что позволяет гостям взаимодействовать с шеф-поваром.
Концепция открытой кухни подразумевает презентацию процесса приготовления блюд, в ходе которой гость может пообщаться с поваром.
Еще одна отличительная черта ресторана — стеклянная винная комната, в которой хранятся более тысячи бутылок.
«Для того, чтобы правильно хранить всё многообразие вин, мы построили специальную стеклянную винную комнату, где при необходимых условиях влажности и температуры хранятся более 1000 бутылок», — сообщается на сайте ресторана.
Не так давно в ЖК «Машаров» открылся другой ресторан премиум-класса — «Купрум». Чек в нем выше среднего, но владельцы считают, что это оправданно.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области планируют построить гостиницу со SPA-центром. Земельный участок для строительства уже подготовлен.