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Осадки

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Тюменских водителей подстраховали в гололед: что придумали власти
Дорожники поставили новое оборудование, которое поможет местным водителям чувствовать себя увереннее в непогоду.
1 ноября, 06:08
Заморозки, дождь и мокрый снег. Какая погода будет в Тюмени на выходные?
В Тюменской области до конца недели ожидается пасмурная погода с небольшим похолоданием.
25 октября, 13:34
Провожаем лето: какой будет погода в августе в Тюмени?
7 августа, 08:19
2023
Больше сотни километров трассы под Тюменью перекрыли из-за плохой погоды
Кажется, некоторые тюменцы встретят Новый год в дороге. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за плохой погода ограничили движение. Там уже образовалась большая пробка.
31 декабря 2023, 10:50
Осадки и сильный ветер. Тюменцев предупредили об ухудшении погоды 1 января
Для юга Тюменской области погода подготовила не лучший новогодний подарок. Днем 1 января там ожидают сильные осадки и ветер.
31 декабря 2023, 10:15
Синоптики рассказали, сколько простоит плюсовая температура в Тюмени
Дневная температура в Тюмени будет достигать +2 градусов и продержится такой до середины ноября. Единственные дни, когда тюменцы будут наблюдать минусовую температуру воздуха — 14 и 15 ноября — тогда столбики термометра опустятся до -2 и -1 градусов соответственно.
7 ноября 2023, 14:48
В Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды
В telegram-канале службы МЧС появилось сообщение о приближении сильных осадков к областному центру. 25 октября тюменцам стоит быть осторожнее на улицах города.
24 октября 2023, 10:55
Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры
18 сентября 2023, 01:05
Ливней и гроз в Тюмени пока не будет, но дождь все-таки ожидается
Утро в областной столице ожидается облачным, будет + 18 градусов, днем немного потеплеет, но пойдёт дождь.
7 июня 2023, 01:40
Сегодня в Тюмени будет жарко: штормового ветра и дождя не обещают
К 8.00 утра в областной столице ожидается солнце и + 23 градуса, по данным сервиса «Гисметео».
30 мая 2023, 01:28
«Куча снега лежит уже две недели»: тюменец просит убрать территорию возле детсада
Уже две недели сваленный после уборки снег лежит на парковке возле МАДОУ д/с №158 по адресу Александра Логунова, 8. Сообщение об этом появилось в паблике «ЧС Тюмень».
8 марта 2023, 17:39
Местная жительница пожаловалась, что в тюменском селе не убирают снег
В паблике «ЧС Тюмень» была опубликована жалоба от местной жительницы. Горожанка рассказала, что в селе Велижаны не убирают снег.
3 марта 2023, 02:32
Сегодня в Тюмени снова будет идти мокрый снег
28 февраля 2023, 01:29
За четыре выходных в Тюмени выпало много снега
За минувшие праздничные дни, которые продолжались с 23 по 26 февраля, с улиц Тюменской области было вывезено свыше 85 тысяч кубометров снега, проинформировали в горадминистрации.
27 февраля 2023, 15:44
В Тюмени сегодня ожидается сильный снег с дождем
27 февраля 2023, 01:30
Климатическая весна ожидается в Тюмени ближе к апрелю
По данным Гисметео, климатическая весна наступает в областной столице в первых числах апреля. Температура воздуха может повыситься до + 1 градуса. При этом в марте возможно похолодание до – 20.
14 февраля 2023, 13:37
Метеочувствительным тюменцам нужно подготовиться: 25 января давление превысит норму
Утро 25 января в Тюмени будет пасмурным, днем пойдет небольшой снег, а ночью похолодает, информирует Гисметео.
25 января 2023, 02:56
«Проехали полгорода — нигде не чищено»: местные жители недовольны уборкой снега
В паблике «ЧС Тюмень» появились жалобы от подписчиков на плохую уборку снега в городе. Местные жители возмущены, что не видят на улицах снегоуборочных машин.
3 января 2023, 11:16
2022
Завтра в Тюмени выпадет половина месячной нормы снега
Завтра в Тюмени ожидается — 7 — 9 градусов, а также обильный снег.
11 декабря 2022, 14:14

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