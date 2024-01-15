Почему в Тюмени закрылись несколько продуктовых магазинов местной фирменной сети

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Почему из Тюмени стали исчезать «Тамары» узнал 72.RU.
История холдинговой компании «Фонд» началась в перестроечные годы. ЗАО было создано в 1990 год и практически сразу предприятие заняло лидирующие позиции на продовольственном рынке города. Тюменцы ценили продукцию «Фонда» за вкус и доступную стоимость и сеть магазинов «Тамара» стала прирастать новыми торговыми точками.
Учредителем компании значился фонд имущества Тюменской области. То есть, по сути собственником холдинга было правительство региона. А магазины получили название по имени жены одного из учредителей, пишет издание со ссылкой на своего источник.
Через несколько лет после основания компания по документам стала частным предприятием, специализирующимся на производстве хлеба, кондитерских изделий, тортов и пирожных.
«В числе бывших учредителей компании с уставным капиталом в 10 миллионов рублей значатся власти нашего региона. А еще бизнес-леди Тамара Степанова: предположительно, именно в ее честь назвали сеть фирменных магазинов», — отмечено в статье.
Кроме того, по данным сервиса «Контур.Фокус», в списке учредителей значился предприниматель Николай Сорокин, который сейчас занимает пост генерального директора «Фонда». Ранее ему также принадлежал ЧОП «Правопорядок», но шесть лет назад компания была ликвидирована.
ЗАО ХК «Фонд» продолжает работать и в наши дни. По итогам 2022 года выручка предприятия составила более 151 млн рублей, чистая прибыль — почти 4 млн рублей.
Холдинг продолжает активно сотрудничать с местными властями. За все время он не раз становился участником тендеров и выигрывал контракты на поставку своей продукции в санаторий «Тараскуль», социально-реабилитационный центр «Семья», комбинат школьного питания и облдуму. Общая сумма контрактов с ЗАО ДК «Хлеб» превысила 54 млн рублей.
До 2019 года хлеб и кондитерку «Фонда» можно было купить не только в фирменных магазинах «Тамара» и «Сват», но и супермаркетах федеральных и региональных торговых сетей — «Лента», «Мосмарт», «Пчелка», «Перекресток», «Мегамарт».
Был и собственный интернет-магазин, который перестал существовать около двух лет назад. Также с 2019 года один за другим стали закрываться «Тамары» — за год с 13 до 7. Этот факт стал основанием для слухов, что компания может и вовсе уйти с рынка. Но, как оказалось, ликвидация в планы холдинга не входит.
«Мы не сотрудничаем с федеральными продуктовыми сетями: нашу продукцию реализуем через различных ИП, магазины формата „у дома“ и рынки „Северный“, „Михайловский“, „Ватутинский“, „Калининский“ и т. д. Что касается сети наших собственных фирменных магазинов „Тамара“, то сейчас в Тюмени они работают по четырем адресам: Республики, 58; Орджоникидзе, 51; Мельникайте, 101 и Пермякова, 39. Закрывать их не планируем, они и дальше будут работать в прежнем режиме и формате. Еще один наш магазин, „Сват“, сейчас закрыт на ремонт, после окончания которого он откроется вновь», — пояснили изданию в офисе ЗАО ХК «Фонд».
Ранее стало известно, что тюменский бар «Дело», который проработал в центре города почти два десятка лет, продан местному ресторанному холдингу. Заведение компания купила вместе с сотрудниками, однако они предпочли уволиться всей командой.