Почему в Тюмени закрылись несколько продуктовых магазинов местной фирменной сети

Был и собственный интернет-магазин, который перестал существовать около двух лет назад. Также с 2019 года один за другим стали закрываться «Тамары» — за год с 13 до 7. Этот факт стал основанием для слухов, что компания может и вовсе уйти с рынка. Но, как оказалось, ликвидация в планы холдинга не входит.