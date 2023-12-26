«Новогодний беспредел»: в тюменских магазинах пожаловались на хитрых покупателей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Тюменцы сейчас массово атакуют магазины одежды, однако очереди на кассы во многом состоят не только из тех, кто хочет что-то купить, но и из тех, кто желает вернуть товар, несмотря на то, что качество его полностью устраивает покупателя.
«У нас сейчас каждый день кто-то возвращает одежду или обувь, причем многие признаются честно — сходили в купленном наряде на корпоратив и теперь хотят вернуть деньги назад, так как закон это сделать позволяет, а товар свое предназначение уже выполнил, раньше такого у нас не было», — говорит Наталья Кусова, продавец магазина одежды.
Причем в примерочных клиенты тоже обсуждают эту схему бесплатной аренды одежды. На ценник многие не смотрят и обсуждают, как аккуратно вернуть бирку на место после носки.
«Ну мне это платье на один раз надеть, зачем его покупать насовсем. Один раз надену, бирку верну с ценником и сдам обратно. Законом не запрещено», — говорит женщины в примерочной.
Продавцы в возврате отказать клиентам не могут, так как в таком случае будут нарушать закон о правах потребителей. Юрист Игорь Шадрин, говорит о том, что в этом вопросе закон на стороне покупателя, а производитель не может ему возразить.
«Однако, возвращать можно лишь те товары, которые не были в употреблении и если покупатель прямо говорит о том, что уже носил эту одежду, то этот разговор можно записать и использовать, как мотивацию отказа. Однако, если на одежде нет видимых следствий носки и бирка на месте, то здесь ситуация намного сложнее, ощущается пробел в законе», — говорит юрист.
С аналогичной проблемой сталкиваются и продавцы на маркетплейсах, однако в этом случае товар им возвращают не бесплатно, так как в большинстве случаев возврат платный. Предприниматели, работающие в области интернет-торговли говорят о том, что они более защищены в вопросе потребительского экстремизма, нежели владельцы оффлайн магазинов.
«Но платный возврат еще и за сумму хотя бы в 500 рублей ввели не так давно. Причем двигателем этого решение были как раз хитрые покупатели, которые пользовались своими правами совсем не в благих целях. Это касается не только одежды и обуви, но и всех категорий товаров», — говорит владелица онлайн-магазина Татьяна Некрасова.
На экстремистов-потребителей жалуются и в общепите. Официантка Дарина Маркова рассказала, что многие клиенты отказываются оплачивать счет уже после ужина, уверяя, что еда была невкусной и некачественной. Кто-то намеренно подбрасывать в тарелки волосы или насекомых, чтобы выбить скидку или бесплатный ужин.
«Массово это началось где-то в прошлом году, я помню, один из остей пожаловался на слишком сухую зелень в салате, который он уже съел. Я тогда опешила. Сейчас таких стало в разы больше. Они пользуются тем, что сейчас для заведений главное — репутация, а потому все боятся, что клиент уйдет недовольный и начнет кошмарить заведение в интернет», — говорит девушка.
С похожими ситуациями в Тюменской области сталкиваются таксисты, клиенты которых жалуются на водителя, выбивая скидку, свадебные салоны, которым возвращают товар после торжества под предлогом брака (якобы производственного), клининговые службы, не получающие оплаты за каждое пятнышко, которое найдет заказчик и многие другие.
«У нас сейчас многим людям и юристы не нужны, они закон о защите прав потребителей от корки до корки знают, но так его используют, что пора создавать закон о защите прав предпринимателей, чтобы обезопасить их от подобного. Ибо количество исков, которые направляются в адрес бизнесменов растет неуклонно, а поводы становятся все более абсурдными», — говорит тюменский юрист Алексей Новиков.
Причем, как говорят юристы и сами бизнесмены, часто потребители грозятся судом, желая решить вопрос подобным шантажом. Новикова в этом году несколько раз просили составить иск «для того, чтобы им помахать». Кстати, за это его просили снизить цену на услуги.
«Да, с такой проблемой может столкнуться каждый», — тяжело вздыхая говорит Новиков.
По мнению психолога Анны Александровой, общество достаточно быстро перешло от полного игнорирования свих прав до корыстного их использования. Двигателем тому во многом стали социальные сети, развитие сервиса для покупателей и рост цен.
«Так как практически во всех областях торговли высокая конкуренция, то клиента пытаются заманить всякими „плюшками“, его обхаживают и чуть ли не облизывают. А к хорошему человек всегда привыкает быстро и то, что изначально преподносилось, как приятный бонус или подарок, сейчас воспринимается, как должное. Сейчас, когда популярно защищать свои границы и отстаивать свои права, что по сути своей хорошо и правильно, находятся люди, которые эти понятия извращают и выворачивают их для получения выгоды», — говорит психолог.
По мнению Александровой, в социальных сетях часто распространяется контент, пропагандирующий потребительский экстремизм, а население, которое видит, как растут цены на все, активно берет эти приемы на вооружение.
Как считает социолог Наталья Девлешова, потребительский экстремизм активно развивается в обществе последние 3 года. Причем начиналось все с благих целей — роста правовой грамотности и борьбы с недобросовестными предпринимателями.
«У нас в период коронавируса значительно начало возрастать число населения, которое знает свои права и действующие законы, так как подобный контент начал распространятся в социальных сетях, юристы тоже хотели работать дистанционно и выходить в онлайн. Сначала казалось, что это очень хорошая тенденция, но сейчас мы видим, что и в этом есть минусы. Люди попросту стали наглеть и это я еще мягко выражаюсь. Сейчас у многих существует позиция, что поставщик товара или услуги должен потребителю, хотя изначально это покупатель приходит к поставщику за услугой. Картина сферы продаж кардинально изменилась», — говорит эксперт.
По мнению юристов, законодательство, касающееся отношений потребителей и поставщиков, нужно пересмотреть в некоторых вопросах, чтобы взаимодействие этих единиц было комфортным для обеих сторон. Причем ограничивать потребителей в правах не стоит, необходимо лишь более детально прописать условия отказа от оплаты продукции или его возврат, что может снизить число эпизодов потребительского экстремизма.
Но и покупателям стоит задуматься, что цель любого бизнеса — это извлечение прибыли и, если вам нравятся товары или услуги конкретного поставщика, то не стоит избегать оплаты или вымогать скидки, так как предприниматель может попросту уйти с рынка. Хотя психологи говорят о том, что сокращение предложения необходимо для того, чтобы вернуть потребителей к привычной картине взаимодействия с поставщиком и мотивировать его уважать продавца.