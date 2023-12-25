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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Тюменцы рассказали о битве за яйца на прилавках магазинов.

«Хитростью едины»: тюменцы рассказали о битве за яйца на прилавках магазинов

25 декабря 2023, 09:02
Фото: 1MI
Тюменцы рассказали о битве за яйца на прилавках магазинов.

Тюменцы рассказали о битве за яйца на прилавках магазинов

Сейчас, по данным Тюменьстата, стоимость десятка яиц в Тюменской области за неделю выросла на 9 рублей и составляет 109 рублей. Но тюменцы говорят о том, что на деле средняя стоимость десятка яиц варьируется от 112 до 179 рублей, а потому за товар разворачиваются настоящие битвы.

«Приходится договариваться»

Сейчас во многих магазинах и супермаркетах действует правило — 1 упаковка яиц в одни руки. Но, особенно в выходные, и с этим условием товара хватает не для всех.

«Приходишь в магазин часам к 4 вечера, а там уже полка почти пустая, спрашиваешь у сотрудников и говорят, что все раскупили! На следующий день прихожу уже к 10 утра и виду эту делегацию, которая к отделу с яйцами тянется, как в фильме ужасов каком-то!», — рассказывает тюменка Валерия Бочарова.

Учитывая Новый год, который уже на носу, яйца нужны практически каждой хозяйке, причем в достатке, чтобы на все салаты для праздничного стола хватило. А потому порою покупателям даже спорить приходится, кому последний десяток нужнее.

«Закусились с одной женщиной в „Ашане“, яйца последние, а нам обеим надо. Ну мы сначала пособачились, а потом решили цивилизовано вопрос решать и стали рассчитывать, у кого гостей больше, кому накладнее в другой магазин идти и кому нужнее, я так и выиграла. Непростое у нас время, вот так договариваться приходится», — рассказывает тюменская домохозяйка Кристина Сычева.

Сотрудники гипермаркетов говорят о том, что многие горожане пытаются ввезти по 5-10 десятков яиц, чему оказывается очень сложно воспрепятствовать.

«Ты стоишь и объясняешь, что правила такие, но тебе на одно твое слово выдают еще 150. Приходится звать менеджера, чтобы тот снова все объяснял. Я не пойму, они их там перепродают или что это за контрольные закупки?», — задается вопросом мерчендайзер «Ленты» Мария Соколова.
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Как горожане обманывают систему

Но обойти правило, ограничивающее продажу яиц смогли уже многие. Так некоторые просто по нескольку раз заходят в один и тот же гипермаркет, набирая столько яиц, сколько считают нужным.

«Продукт дефицитный — надо брать. Я так 3 раза сходила и три десятка себе взяла, сколько и хотела. Еще и на кассе самообслуживания все пробила быстро и все. Ну, а что мне поделать?», — говорит тюменка Василиса К.

Однако есть и более простой вариант по покупке большего объема яиц, который придумали жители города — заказ доставки продуктов. Как показывает практика, большинство сервисов сейчас не позволяют положить в «корзину» 2 единицы товара из категории яйца. Однако это касается лишь каждой конкретной позиции, а не совокупности продуктов.

«Если брать два десятка яиц разных брендов, то все работает и все привозят. Но я без фанатизма, мне просто на завтраки нужно себе и детям, а потом еще на Новый год. Вообще не поддерживаю эту идею с массовой скупкой, нужно ведь не только о себе, но и о других думать», — говорит Владислава Зощенко.

Также яйца в любом количестве продают на ярмарках и у местных фермеров в онлайн-магазинах или на уличных точках. Однако брать товар у нелегальных продавцов специалисты не рекомендуют, так как сальмонеллез — штук очень неприятная.

«Риск заражения сальмонеллезом высок, так как эта инфекция может находиться, как на поверхности яиц, так и внутри. К тому же, учитывая частые эпидемии птичьего гриппа в регионе, мы не можем быть уверены, в том, что такая продукция безопасна, поэтому рисковать не стоит», — говорит вирусолог Геннадий Уманский.

Стоит также напомнить, что в этом году в Тюменской области семь фермеров отказались от профилактической прививки домашней птицы против вируса птичьего гриппа.

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«И долго так будет продолжаться?»

Пока, как говорят эксперты, сложно строить прогнозы на цены в 2024 году. Все будет зависеть от того, как сработают тюменские власти, которые обещали стабилизировать цены на яйца. В частости, об этом говорил директор департамента АПК по Тюменской области Владимир Чейметов.

«Договорились с руководителями птицефабрик о том, чтобы стабилизировать положение цен на такой важный продукт как яйца в ближайшей перспективе. Птицефабрики будут принимать участие в разрешении сложившейся ситуации и планируют в конкурентом аспекте выставлять цену не выше 100 рублей за десяток. Это должно стабилизовать стоимость яиц», — пояснил глава ведомства.

Сейчас жителям города рекомендуют не покупать яйца впрок, а брать их по необходимость. Ощутимого дефицита с поставками пока нет, а потому, если горожане будут подходить к покупке яиц рационально, то товара хватит всем и сражаться за него не придется.

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