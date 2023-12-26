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Тюменцы более 12 часов ждут вылета из Сургута

Тюменцы более 12 часов не могут вылететь из Сургута

26 декабря 2023, 02:35
Фото: 1MI

Тюменцы более 12 часов ждут вылета из Сургута

Самолет из Сургута должен был вылететь еще вчера вечером. В справочной службе аэропорта Рощино рассказали, с чем связана задержка рейса.

Рейс авиакомпании Utair должен был приземлиться в Тюменском аэропорту Рощино еще вчера вечером, в 20:40. Однако его вылет до сих пор не состоялся.

Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте аэропорта, расчетное время прилета — 08:50 26 декабря.

В справочной службе аэропорта Рощино сообщили, что вылет был перенесен из-за неблагоприятных метеоусловий в Сургуте.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тобольска запустят прямой авиарейс в Новосибирск. Первый вылет состоится 4 января.

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