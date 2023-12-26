Тюменцы более 12 часов не могут вылететь из Сургута

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Рейс авиакомпании Utair должен был приземлиться в Тюменском аэропорту Рощино еще вчера вечером, в 20:40. Однако его вылет до сих пор не состоялся.
Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте аэропорта, расчетное время прилета — 08:50 26 декабря.
В справочной службе аэропорта Рощино сообщили, что вылет был перенесен из-за неблагоприятных метеоусловий в Сургуте.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тобольска запустят прямой авиарейс в Новосибирск. Первый вылет состоится 4 января.