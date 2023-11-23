«Шуба или пуховик?»: стилист рассказал тюменцам, какую одежду выбрать на эту зиму

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Многие тюменцы следят за трендами и модными стилистами в социальных сетях. Порою из советы для выбора зимней одежды оказываются попросту непрактичными и не подходят для особенно холодной погоды.
«В моде сейчас укороченные куртки и дубленки. Также часто советуют брать пальто и плащи. Однако мы с вами живем в непростом климате и в этой одежде будет холодно. Если вы будете одеты с иголочки, но на улице станете трястись и горбится от мороза, это не будет выглядеть хорошо. Я часто вижу у нас в городе девушек, которые сейчас выходят в трендовых жилетах и скукоживаются от холода — это антитренд!», — объясняет стилист.
К тому же в интернете многие советуют выбирать одежду светлых тонов, которые «освежают». Но в тюменских условиях, когда на дорогах почти весь сезон грязь и слякоть, это может быть жутко непрактично.
«Популярные сейчас утепленные лосины в рубчик бежевых оттенков. Но, если вы часто ходите по городу или пользуетесь общественным транспортом, то этот элемент одежды будет вечно грязным, из-за чего ваш лук будет выглядеть неопрятным», — говорит Алина Малышева.
Стилист рекомендует прежде всего выбирать то, в чем вам будет тепло и комфортно, а также то, что соответствует городским условиям. При том это все можно сочетать с трендовыми вещами и выглядеть стильно.
«Смотрите, пуховики с поясами или „юбочками“ давно канули в лету и выглядят „колхозно“, но длинные пуховики прямого кроя сейчас на пике популярности, рекомендую выбирать естественные оттенки: зеленый, коричневый и бордовый. Но и черный — это классика», — советует Малышева.
Также сейчас в тренде эко-шубы, для производства которых не пострадало ни одно животное. Они, как говорит стилист, достаточно теплые для нашего климата и выглядят ярко и необычно.
«У многих наших женщин застрял в голове стереотип, что ненатуральные шубы — это дешево. Однако сейчас современные дизайнеры создают изделия, которые не уступают по качеству натуральным шубам. Рекомендую присмотреться к эко-варианту, так как забота об окружающей среде — это тоже тренд», — говорит стилист.
Но что же лучше выбрать: шубу или пуховик? Сейчас стоимость обеих позиций примерно одинаковая, а потому отталкиваться нужно от своего образа жизни и собственного стиля. В любом случае, как уверяет стилист, можно найти способ выглядеть стильно и роскошно.
«Можно выглядеть долго в пуховике и можно выглядеть современно в шубе. Сейчас в моде нет жестких разграничений по стилю. Конечно пуховик будет немного практичнее, если вы его испачкаете, то сможете самостоятельно исправить положение. С шубой все сложнее. Но пуховики в городе очень частое явление и шуба поможет вам выделиться из толпы», — считает Алина Малышева.
Зимой, по словам стилиста, также не стоит забывать об аксессуарах. Они также должны соответствовать принципам практичности. Так популярные укороченные шапки-бини стоит отложить до теплых деньков и сделать выбор в пользу головного убора, закрывающего уши.
«Красные и синеющие уши — это точно антитренд. А потому шапка, в первую очередь, должна быть теплой. Рекомендую избегать вариантов с помпонами и „ушками“, выбирайте модели без принта и лишних деталей, походящие вашей форме головы», — рекомендует девушка.
В вопросе шарфов предпочтение стоит отдать более массивным вариантам. Шарф-плед все еще актуален и точно не даст вам замерзнуть. К тому же го можно использовать, как головной убор, что сейчас также в тренде.
Ценятся модниками и кожаные перчатки, хотя можно также найти стильные модели варежек, главное, чтобы они также были без принта и не кричащего цвета
«Перчатки без пальцев, тонкие варианты из синтетики — это неактуальные модели. Также перебором будут меховые перчатки, они вышли из трендов еще в 2018 году. Отдавайте предпочтение спокойным моделям, которые не будут перетягивать внимание на себя, старатель выбрать изделие в цвет верхней одежды», — советует стилист.
Так, если следовать принципам практичности, заботиться о сохранении тепла и адаптировать под эти условия современные тренды, то зимой вы точно будете выглядеть стильно и ничего себе не отморозите!