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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Число жалоб потребителей на маркетплейсы растет

Сегодня, 08:28
Общественники обратились в Госдуму с призывом уравнять маркетплейсы в обязанностях с обычными магазинами.

Как передают “Известия”, по данным общественников, которые также подтвердили в Роспотребнадзоре, число жалоб потребителей на крупные маркетплейсы растет. Речь идет о том, что площадки нарушают права потребителей, когда речь идет об обмене или возврате товара.

В связи с этим члены движении «Общественная потребительская инициатива» обратились в Госдуму с призывом внести в законы поправки, уравнивающие в обязанностях маркетплейсы и обычные магазины.

Интернет-площадки в свою очередь признают наличие сложностей для покупателей при прямом обмене товара, но обращают внимание на то, что при регистрации каждый пользователь соглашается с правилами сервиса.

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