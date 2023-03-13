Число жалоб потребителей на маркетплейсы растет

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Как передают “Известия”, по данным общественников, которые также подтвердили в Роспотребнадзоре, число жалоб потребителей на крупные маркетплейсы растет. Речь идет о том, что площадки нарушают права потребителей, когда речь идет об обмене или возврате товара.
В связи с этим члены движении «Общественная потребительская инициатива» обратились в Госдуму с призывом внести в законы поправки, уравнивающие в обязанностях маркетплейсы и обычные магазины.
Интернет-площадки в свою очередь признают наличие сложностей для покупателей при прямом обмене товара, но обращают внимание на то, что при регистрации каждый пользователь соглашается с правилами сервиса.