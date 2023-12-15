В Тюмени открылся новый торговый центр

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Как сообщает РБК Тюмень, «Арсиб Тауэр» стал третьим по размеру среди торговых центров Тюмени: его площадь — 35 тысяч квадратных метров.
В нем есть магазины федеральных компаний, гипермаркет, развлекательный центр для детей, фитнес-центр с бассейном, а также кафе и рестораны.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу три торговых центра. Они утратили свою популярность, но их стоимость достаточно высокая.