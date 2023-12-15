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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Тюмени состоялось открытие нового торгового центра

В Тюмени открылся новый торговый центр

15 декабря 2023, 04:52
Фото: 1MI

В Тюмени состоялось открытие нового торгового центра

Торговый центр «Арсиб Тауэр» открылся сегодня, 15 декабря. Он расположен на улице Мельникайте.

Как сообщает РБК Тюмень, «Арсиб Тауэр» стал третьим по размеру среди торговых центров Тюмени: его площадь — 35 тысяч квадратных метров.

В нем есть магазины федеральных компаний, гипермаркет, развлекательный центр для детей, фитнес-центр с бассейном, а также кафе и рестораны.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу три торговых центра. Они утратили свою популярность, но их стоимость достаточно высокая.

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