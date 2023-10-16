Квадратный метр торговых площадей в Тюмени подорожал на 23 тысячи рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:55
По информации экспертов, сегодня в областной столице торговые помещения предлагаются на продажу в диапазоне от 38,8 тысяч до 243,5 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя стоимость составляет 126 тысяч рублей за «квадрат». Тогда как годом ранее 103 тысячи рублей
Средняя стоимость офисов также подорожала с 85,9 до 96 тысяч рублей. Помещения свободного назначения (ПСН) — с 96,7 до 102 тысяч рублей. Объекты промышленного и складского назначения подешевели с 46 до 36,8 тысяч рублей за квадратный метр.
Наиболее высокий уровень цен торговой недвижимости Тюмени зафиксирован в Калининском районе, медианное значение цены составило 141,7 тысяч рублей за «квадрат», самые дешевые площади торгового назначения расположены в Восточном районе — 103 тысячи рублей за квадратный метр.
По стоимости офисных помещений города Тюмени лидирует Центральный район (100 тысяч рублей). Наиболее доступные офисы расположены в Восточном районе города, медиана цены там составляет — 85,2 тысячи рублей за квадратный метр.
Наиболее дорогие помещения свободного назначения расположены в Ленинском районе с медианной ценой предложения (102 тысячи рублей), самые доступные предложения таких помещений зафиксированы в Восточном районе (89,8 тысяч).
Объекты промышленного и складского назначения дороже всего предлагались на продажу в Центральном районе (40,2 тысячи рублей), более дешевые, 30,3 тысячи рублей за квадрат, представлены в Ленинском районе города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость жилой недвижимости в Восточном округе обогнала центральную часть города почти на 20 тысяч рублей. В среднем квадрат в Восточном округе стоит 135 тысяч рублей, тогда как в центре — 116 тысяч.