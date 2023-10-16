Квадратный метр торговых площадей в Тюмени подорожал на 23 тысячи рублей

По информации экспертов, сегодня в областной столице торговые помещения предлагаются на продажу в диапазоне от 38,8 тысяч до 243,5 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя стоимость составляет 126 тысяч рублей за «квадрат». Тогда как годом ранее 103 тысячи рублей