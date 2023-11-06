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В Тюмени дебоширы разгромили табачный магазин

В Тюмени дебоширы разгромили табачный магазин

6 ноября 2023, 06:59
Фото: 2 ГИС
Неспокойной выдалась ночь воскресенья у жителей одного из домов по улице Митинского. Накануне неизвестные устроили погром магазина с табачной продукцией. Дебоширы, выкрикивая нецензурные слова, разгромили витрину торговой точки.
Видео: ЧС Тюмень | Отзовик

Видео с погромом табачного магазина опубликовали в социальных сетях очевидцы. С какой целью тюменцы разбили витрины — неизвестно.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени блогер избил пожилого мужчину ради популярности в социальных сетях и опубликовал видеоролик на своей странице. Позже он его удалил из-за обрушившегося на него негатива. В настоящее время блогера-драчуна уже ищет полиция.

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