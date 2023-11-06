В Тюмени дебоширы разгромили табачный магазин

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Видео с погромом табачного магазина опубликовали в социальных сетях очевидцы. С какой целью тюменцы разбили витрины — неизвестно.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени блогер избил пожилого мужчину ради популярности в социальных сетях и опубликовал видеоролик на своей странице. Позже он его удалил из-за обрушившегося на него негатива. В настоящее время блогера-драчуна уже ищет полиция.