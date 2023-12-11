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У тюменских бизнесменов упал спрос на покупку торговых центров

В Тюмени на продажу выставили три торговых центра

11 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI

У тюменских бизнесменов упал спрос на покупку торговых центров

В Тюмени падает спрос на приобретение торговых центров. По словам экспертов, данная тенденция объясняется тем, что сегодня на рынке представлено большое число предложений по продаже ТЦ с устаревшей концепцией, которые уже не пользуются популярностью. При этом их стоимость довольно высокая.

По словам вице-президента Союза торговых центров России, Беларуси и Казахстана Павла Люлина, в Тюмени выставлены на продажу три торговых центра. Минимальная стоимость среднего по площади ТЦ составляет один миллиард рублей.

Эксперт отмечает, что высокие цены обусловлены тем, что ТЦ выставляют на продажу как действующий бизнес. Кроме того, многие объекты реализованы на заемные средства и находятся в залоге у банка (порядка 70% ТЦ). На решение же о продаже влияет сокращение операционного дохода и отсутствие инвестиций в обновление концепции или реконструкцию объекта.

По словам Люлина, немалое влияние на ситуацию н рынке оказало и недавнее повышение ключевой ставки: если ранее покупатели готовы были приобретать торговые центры с окупаемостью в 8-10 лет, то есть со ставкой прибыли 10-12,5%, то сейчас в приоритете объекты с окупаемостью 7-8 лет, а выше рассматриваются в основном только в российских городах-миллионниках, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сеть автозаправочных станций «Новый поток» выкупила московская компания. На аукцион АЗС была выставлена в октябре этого года, в декабре были подведены итоги торгов.

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