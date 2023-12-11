В Тюмени на продажу выставили три торговых центра

По словам Люлина, немалое влияние на ситуацию н рынке оказало и недавнее повышение ключевой ставки: если ранее покупатели готовы были приобретать торговые центры с окупаемостью в 8-10 лет, то есть со ставкой прибыли 10-12,5%, то сейчас в приоритете объекты с окупаемостью 7-8 лет, а выше рассматриваются в основном только в российских городах-миллионниках, пишет РБК Тюмень.