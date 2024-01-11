Сотрудники популярного в Тюмени бара «Дело» уволились всей командой

Редакции Ура.ру удалось узнать в пресс-службе сети «Максим» что сотрудники бара не захотели подстраиваться под более высокие стандарты работы. Холдинг дал им время, чтобы они смогли принять изменения и подстроиться под них, но команда предпочла уйти. Руководитель ресторанной сети Лариса Невидайло сама ситуацию пока никак не прокомментировала. В настоящее время она находится в отпуске.