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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Сотрудники популярного в Тюмени бара «Дело» уволились всей командой

Сотрудники популярного в Тюмени бара «Дело» уволились всей командой

11 января 2024, 10:55
Фото: Midjourney
В Тюмени из бара «Дело», расположенного в историческом районе города, уволились все сотрудники. Старая команда покинула заведение после того, как его выкупил ресторанный холдинг «Максим».

Об этом сотрудники бара сообщили в запрещенном Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). После их увольнения в заведение пришла команда холдинга.

«Всю команду „Дела“ уволили. „Мы не будем менять условия работы“, потому что мы вас всех уволим? Это так? Ждем хоть каких-то комментариев от Ларисы Невидайло и „Максим“», — говорится в одном из сторис паблика gastronorm.

Редакции Ура.ру удалось узнать в пресс-службе сети «Максим» что сотрудники бара не захотели подстраиваться под более высокие стандарты работы. Холдинг дал им время, чтобы они смогли принять изменения и подстроиться под них, но команда предпочла уйти. Руководитель ресторанной сети Лариса Невидайло сама ситуацию пока никак не прокомментировала. В настоящее время она находится в отпуске.

Ранее стало известно, что в феврале этого года в центре Тюмени откроется ресторан французской кухни. В меню нового заведения будут включены деликатесные блюда, в том числе черная икра и фуа-гра.

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#Общество#Ирина Швецова#Рестораны#Ресторанный бизнес#Увольнение#Увольнения#Бар
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