Итоги дня в Тюмени: мэр винит перевозчиков, такси, интимуслуги, возвращение Ленина

Вернуть Ильича в Тобольск (до 1991 года здесь было четыре памятника вождю революции) тюменское отделение КПРФ пытается с 2002 года. Под монумент было даже определено место — на набережной реки Курдюмка, но дальше этого дело не пошло — то не хватало денег, то партийцы не могли договориться с местными властями.