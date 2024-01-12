Итоги дня в Тюмени: мэр винит перевозчиков, такси, интимуслуги, возвращение Ленина

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Мэр Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал жалобы жителей города на сбои в работе общественного транспорта после введение пересадочного тарифа.
По его словам, тюменцы оказались не проинформированы соответствующим образом о об изменениях в схемах движения автобусов с нового года. Также нарушения в графиках допустили подрядчики.
«Важно, чтобы все понимали: условия новых контрактов должны выполняться! По результатам контрольных мероприятий сегодня в департаменте пройдет совещание с перевозчиками, все жалобы тюменцев будут рассмотрены», — отметил градоначальник.
Также мэр заверил, что будут предприняты все меры, чтобы жители города перестали испытывать неудобства, связанные с транспортной реформой.
Более 65 авиаинцидентов произошло в Тюменской области за 11 месяцев минувшего года. Это на 43% больше чем в предыдущий период. В 2022 году таких случаев было 46.
По данным федерального агентства воздушного транспорта Росавиации, с воздушными судами, которые выполняли рейсы из Тюмени и в Тюмень было зарегистрировано 22 инцидента. У физлиц и юрлиц, которые используют воздушные суда Тюменского МТУ Росавиции, произошло 124 авиаинцидента.
В первые дни января спрос на интимные услуги в Тюмени вырос на 17 процентов. Об этом «Нашему городу» рассказали местные представительницы сферы. По их словам, спрос на их услуги с 30 декабря по 9 января превышал предложение. Некоторые выбирали такой вид досуга, как способ провести время с друзьями.
«Часто компании мужиков приходили, самый пьяный обычно платил за всех. Забавно было. Но даже удивительно, что так сильно вырос поток клиентов, приходилось даже на дополнительные смены выходить. Видимо напряженный 2023 год выдался», — пояснила сотрудница массажного салона.
Клиенты такси «Яндекс Go» раскритиковали популярный тариф сервиса — «Вместе». Оказалось, что водитель вместо одного попутчика может подсадить второго, что увеличивает время пути первого пассажира.
«Регулярно езжу по тарифу „Вместе“. В этот раз попутчик уже был внутри машины, его мы отвезли первым. Уже следуя по моему маршруту, водитель сворачивает в обратную сторону и едет забирать еще одного попутчика. Никогда такого не было, всегда попутчик был один. Еще повезло, что второй пассажир выходил после меня, так бы еще пришлось кататься и собирать вот таких попутчиков по всему городу», — рассказала горожанка.
Вернуть Ильича в Тобольск (до 1991 года здесь было четыре памятника вождю революции) тюменское отделение КПРФ пытается с 2002 года. Под монумент было даже определено место — на набережной реки Курдюмка, но дальше этого дело не пошло — то не хватало денег, то партийцы не могли договориться с местными властями.
Однако сейчас, по информации СМИ, глава города Максим Афанасьев готов пойти на встречу и установить памятник в Тобольске, рассчитывая снизить накал отношений с оппозиционерами.
«„Зубастый“ горком КПРФ, который долгое время возглавлял главный оппозиционер Тюмени Юхневич, долгое время терроризировал мэрию по разным вопросам. Афанасьев пошел на сделку с главой тюменского обкома КПРФ Тамарой Казанцевой: он пообещал ей установить в центре города памятник Ленину. Градоначальник рассчитывает, что этот шаг сделает коммунистов лояльнее», — отмечает инсайдер.