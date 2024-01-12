В новогодние праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами.

В праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами

Как показала практика, в эти новогодние праздники тюменцам больше обычного хотелось необычных ощущений, в связи с чем спрос на услуги ночных бабочек и мастеров интимного массажа вырос на 17%.