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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В новогодние праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами.

В новогодние праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами

12 января 2024, 09:37
Фото: 1MI
В новогодние праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами.

В праздники тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами

Как показала практика, в эти новогодние праздники тюменцам больше обычного хотелось необычных ощущений, в связи с чем спрос на услуги ночных бабочек и мастеров интимного массажа вырос на 17%.

Как рассказали «Нашему городу» представительницы сферы, спрос с 30 декабря по 9 января превышал предложение. Некоторые выбирали такой вид досуга, как способ провести время с друзьями.

«Часто компании мужиков приходили, самый пьяный обычно платил за всех. Забавно было. Но даже удивительно, что так сильно вырос поток клиентов, приходилось даже на дополнительные смены выходить. Видимо напряженный 2023 год выдался», — рассказывает сотрудница массажного салона.

Причем и на сегодняшний день спрос на услуги остается высоким, спада сотрудницы интимных профессий ожидают к началу следующей недели.

Проституция в Тюмени: спрос рождает предложение
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские проститутки второй раз за последние полгода подняли цены на свои услуги. В среднем стоимость интим-услуг повысилась на 10%.

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