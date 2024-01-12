Усиленный режим работы АО «УСТЭК» продлен

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Published Сегодня, 08:51
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Резкие перепады температуры наружного воздуха в праздничные дни привели к технологическим инцидентам на городских инженерных коммуникациях. В круглосуточном режиме при неблагоприятных погодных условиях и максимально высокой температуре теплоносителя в сети УСТЭК заменила участки магистральных трасс по улицам: Максима Горького, Широтная, Киевская, Домостроителей.
Дефекты трубопроводов также оперативно устранены на улицах: Достоевского, Харьковская, Одесская, Орджоникидзе, 50 лет ВЛКСМ. В настоящий момент бригады работают по устранению дефекта на улице Шиллера, проводят вентиляцию камер и каналов по улицам Самарцева, Эрвье, 9 Января, Пархоменко, Салтыкова Щедрина, Красных Зорь для последующего выявления причин парения и их ликвидации.
При обнаружении признаков повреждения тепловой сети энергетики тщательно обследуют территорию. Первоочередному отключению и ремонту подлежат участки в густо населенных микрорайонах с открытыми разливами теплоносителя, который может нанести вред здоровью прохожих.
УСТЭК напоминает, что категорически запрещено подходить к провалам, местам парения и проталинам, даже если в опасной зоне оказалось ваше имущество, например, автомобиль. Проезд автотранспорта по ним также может быть опасен для водителей и пассажиров.
При обнаружении повреждений на тепловых сетях, следует незамедлительно сообщить информацию по телефону контакт-центра 8 (3452) 38-62-00 и изменить свой маршрут следования.
УСТЭК благодарит жителей Тюмени за бдительность и всю предоставленную информацию о потенциально опасных участках на городских улицах.