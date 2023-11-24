«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии

Сначала девушка планировала работать исключительно администратором и отказывалась от обслуживания клиентов. Но, как говорит тюменка, когда вокруг девочки получают по 200-300 тысяч, а твоя зарплата не дотягивает и до 100, то приходится пересматривать свои взгляды на работу. Так девушка стала одной из массажисток. Она также говорит, что после нее в компанию приходила еще 3 администратора, которые повторили ее судьбу.