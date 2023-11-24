«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
На многих сайтах по поиску работы в Тюмени можно заметить необычные вакансии «модели», «администратора» или «массажиста», в описании которых указаны крупны суммы выплат. Очень часто за такой, казалось бы, безобидной должностью, кроется очень интимная профессия.
«Я пока училась в университете искала себе подработку. И на нашла вариант со свободным графиком, где было сказано, что я буду администратором массажного салона. Я подумала, что буду просто за стойкой стоять и встречать гостей, хотя меня насторожила огромная зарплата. На месте уже стало известно, что в салоне оказывают услуги интимного массажа и многое другое. Меня, действительно, хотели взять администратором, но сказали сразу, что я могу тоже делать массажи из-за должности администратора просить за это большие деньги», — рассказала «Нашему городу» тюменка Василиса С.
Сначала девушка планировала работать исключительно администратором и отказывалась от обслуживания клиентов. Но, как говорит тюменка, когда вокруг девочки получают по 200-300 тысяч, а твоя зарплата не дотягивает и до 100, то приходится пересматривать свои взгляды на работу. Так девушка стала одной из массажисток. Она также говорит, что после нее в компанию приходила еще 3 администратора, которые повторили ее судьбу.
Аналогичные истории рассказали стриптизерша Алина Д. и вебам-модель Жанна В. Первая девушка планировала танцевать в откровенных нарядах не более полугода, чтобы заработать на обучение. Но деньги ослепили и ее, а потому теперь она раздевается полностью и исполняет приватные танцы. Образованием она так и не занялась.
Жанна пошла в вебкам для того, чтобы накопить на первый взнос за квартиру и обосноваться в Тюмени. Она получила образование бухгалтера в Ишиме и мечтала переехать областную столицу.
«Я очень хорошо с цифрами лажу и мне нравилась перспектива стать бухгалтером. Но когда ты понимаешь, что здесь ты можешь полмиллиона заработать, а там будешь впахивать за 50 тысяч, то как-то увольняться не хочется. Хотя здесь работа мне уже противна, но в другом месте я таких денег не заработаю», — признается девушка.
Психолог Петр Зосимов, анализируя истории девушек, говорит о том, что в России проблема невозможности выхода из секс-индустрии стоит достаточно серьезно, однако из-за пренебрежительного отношения к представительницам подобных профессий, крик о помощи никто не слышит.
«Очень много факторов влияют на то, что девушка не может уйти на обычную работу: это детские травмы, долги, давление со стороны руководства, принуждение к наркозависимости, отсутствие навыков в иной сфере деятельности и так далее. Здесь все работает, как с наркотиками, тебя ослепляют деньги и ты думаешь, что сможешь завязать, но поом уже выхода нет. Я считаю, что ситуацию могли бы спасти реабилитационные центры для таких девушек, где им бы помогали освоить новую профессию и оказывали бы психологическую и медицинскую помощь», — считает эксперт.
Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что поймать частницу, оказывающую интимные услуги — дело простое. Но задача усложняется, когда речь идет об ОПГ.
«Нужны доказательства связи всех участников бизнеса. К тому же нужно добиться разрешения на проведения проверки в заведении, для которого также нужен весомый ряд доказательств. К тому же сами организаторы бизнеса в секс-индустрии не дураки и нают, какие документы нужно оформить, чтобы прикрыть их было непросто», — рассказал инсайдер.
С ним согласен и юрист Игорь Шадрин, объяснивший, что за частное оказание интимных услуг предусмотрена административная ответственность, за организацию оказания таких услуг — уголовная. А потому доказательная база во втором случае должна быть весомой для того, чтобы дело могло быть передано в суд.
Хотя, как рассказал другой тюменский юрист Роман Матвеев, даже «эротический массаж» подходит под статью об оказании интимных услуг. А деятельность салона вовсе можно подвести к той самой статье 241 УК РФ — организация занятия проституцией.
Однако следователям нужно будет собрать доказательства того, что в салоне оказываются именно «интимные услуги», что на деле бывает не так-то просто. В салонах об этих статьях знают, но правоохранительных органов особо не боятся, говорят, что у них есть «крыша».
Почему этим девушкам нужна помощь
За права сотрудниц интимных профессий давно борются правозащитные организации и феминистки. Секс-работницы уже просили президента РФ Владимира Путина отменить статью 6.11 КоАП «Занятие проституцией» и легализовать оказание сексуальных услуг. Это могло бы спасти сотрудниц индустрии от побоев и изнасилований, которыми они часто подвергаются от своих клиентов. Проблема кроется в том, что девушек с такой работой не считают людьми и заказчики прекрасно понимают, что в полиции заявление «такой» гражданки всерьез не воспримут.
Для защиты прав и свобод секс-работниц в России существует движение «Серебряная Роза», по данным сообщества, в России работает около трех миллионов сотрудников интим-услуг.
«Безусловно, мы можем говорить о том, что девушки однажды оступились и повелись на легкие деньги. Но это не значит, что мы должны хоронить их для общества. Многие их них мечтают освоить иную профессию и создать семью. Помогите им это сделать. Легализация проститции, как мне кажется, повлечет за собой контроль над оборотом денег в этой сфере и она перестанет быть такой привлекательной», — говорит тюменская феминистка Милана Романова.
Однако на данный момент компании, где организуют оказание интимные услуг все езе работают в Тюменской области и по весй стране. Причем все понимают, что кроется за этими дверями, но проблема так и остается нерешенной.