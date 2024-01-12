«Ловись, рыбка большая!»: ТОП-5 мест для зимней рыбалки в Тюменской области

Ближайший берег этой реки, протекающей в Тюменской и Свердловской областях располагается в 20 километрах от города. В Пышме водятся: плотва, налим, щука, окунь, лещи и язь. Однако рыбаки говорят о том, что рыбачить там, где река ближе всего к городе — не стоит. Для особого клева придется уехать чуть дальше.