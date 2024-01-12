«Ловись, рыбка большая!»: ТОП-5 мест для зимней рыбалки в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Рыболовы рассказали о местах, где рыбалка бесплатная, так как, по их мнению, платный вариант с намеренно заполненным рыбой водоемом, вариант для начинающих.
«Настоящая рыбалка — это не постанова с кучей голодных рыб, которых для этого и вывели. Это охота на дикую рыбу, которая не на любую наживку поведется. Тут нужен опыт, интеллект и хорошее место. С первыми пунктами вам придется разбираться самим, а с последним я немного помогу», — говорит рыбак с 33-летним стажем Николай Петелин.
От города до этого водоема, располагающегося в Исетском районе около 70 километров. Озеро промерзает быстро и на нем одним их первых появляются ценители зимней рыбалки.
Морозным утром берега озера Теренкуль заполнены рыбаками, которые знают о том, что здесь обитает много щуки и налима. Глубина озера в 4 метра создает благоприятные условия для жизни этих рыб.
«Ловить тут лучше на блесну, использовать донку. А приезжать нужно часам к 4 утра. Тогда шанс вытащить метровую щуку точно будет», — говорит рыбак Николай Петелин.
С ним согласен и коллега по рыбному хобби Владимир Горохов, который регулярно отправляется к этому озеры каждые вторые выходные с ночевкой.
«Место нужно выбрать не со стороны села, а с оборотной части. Там и машину есть, где оставить и палатку можно растянуть. Но конкуренция за места там уверенная, местные селяне часто самые козырные места занимают, а потому лучше приезжать заранее», — говорит Горохов.
Он также рекомендует использовать на рыбалке здесь балансир, который особенно эффективен для ловли щуки.
Этот водоем располагается в Тюменском районе, в 20-25 километрах от города. Поблизости располагается лишь небольшая деревушка Янтык, а потому тюменцев там не будут теснить местные жители. Это место считается особенно богатым на щуку, леща, окуня и карася.
«Тут ловится на джиг спиннинг. Знаю, что к Янтыково и с других регионов приезжают, даже блогеры тут рыболовные бывали. Но здесь приловчиться надо, без навыков сложно будет. Но с ними вам крупный улов гарантирован», — говорит Петелин.
Его товарищ Андрей Семенов говорит о том, что глубина водоема 4-8 метров, а подъезжать к водоемы нужно через деревню Янтык, а там с улицы Северной нужно будет повернуть направо — на Школьную и далее продолжать движение до озера.
Ближайший берег этой реки, протекающей в Тюменской и Свердловской областях располагается в 20 километрах от города. В Пышме водятся: плотва, налим, щука, окунь, лещи и язь. Однако рыбаки говорят о том, что рыбачить там, где река ближе всего к городе — не стоит. Для особого клева придется уехать чуть дальше.
«Хорошо ловится в районе Созоново и Успенки, еще недалеко от Петровского озера место есть хорошее. Если есть возможность, то стоит и до Мичурино доехать или даже до озера Саковского. Тут все зависит от ваших планов и возможностей, но я все же рекомендую поехать как можно дальше, там еще и природа почти нетронутая, красота», — говорит рыбак Петелин.
Вооружиться в таком путешествии советуют безмотылкой и джигом.
Этот водоем располагается прямо в Тюмени и активно привлекает местных рыбаков. Однако ехать туда на ловлю сейчас не рекомендуют, опытные рыбаки советуют дождаться начала февраля, в это время клев там намного лучше и вероятность поймать окуня, чебака или щуку возрастает в разы.
«Но там тоже места знать надо конкретные, со стороны города можно хоть все утро просидеть, все отморозить и уйти ни с чем. А если через трассу проехать и обогнуть СНТ, то будет там дорожка, ведущая к добротному месту», — говорит рыбак Владимир Горохов.
Здесь также советуют использовать джиг спиннинг.
Эта река преимущественно располагается в Ялуторовском и Ярковском районах. Ловится здесь лещ, щука, ерш и язь. Но особенно водоем славится своими окунями, которые клюют охотно и обладают внушительными габаритами.
«Около Петелино особенно ловля хороша, еще посоветую в Ивановку съездить, там тоже клев приятный. Главное отъехать подальше от городов и крупных поселений и тогда улов точно будет», — говорит рыбак Андрей Семенов.
Здесь хороши все виды и приспособления для рыбной ловли, но для того, чтобы выловить тех самых окуней стоит взять блесну и балансир.