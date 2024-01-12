Мэр Тобольска поставит памятник Ленину, рассчитывая на лояльность местных коммунистов

До 1991 в Тобольске было четыре памятника Ленину. В перестроечные годы они все были снесены. В 2002 году Тюменский обком КПРФ обратился предложением к тобольским депутатам с просьбой восстановить памятник основателю коммунистической партии. Инициатива была одобрена, но на ее реализацию тогда не хватило средств. С тех пор вопрос с возвращением Ленина в Тобольск постоянно откладывался. В 2016 году Тобольская гордума разрешила установить памятник Ильичу на набережной реки Курдюмка, однако продвижению дела это не поспособствовало. Уже летом 2023 году тобольские коммунисты создали рабочую группу по сохранению исторического памятника В. И. Ленину. Они считают, что монумент вождю может стать еще одним местом притяжения для туристов.