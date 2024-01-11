Итоги дня в Тюмени: автобусный коллапс, пытки, новые миллионеры, подешевели яйца

Недавно родственники одного из заявивших о пытках попросили подключиться к его делу российскую журналистку, писательницу и правозащитницу Еву Меркачеву. По ее словам, есть два способа предотвратить саму возможность применения пыток в отношении граждан. Первый — переводить человека в другое учреждение по его ходатайству, в другой регион, если заключенный заявил о совершении в его отношении насилия.