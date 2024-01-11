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Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Итоги дня в Тюмени: автобусный коллапс, пытки, новые миллионеры, подешевели яйца

Итоги дня в Тюмени: автобусный коллапс, пытки, новые миллионеры, подешевели яйца

11 января 2024, 16:51
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 11 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Три тюменца выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

Три билета, купленные в Тюмени в селе Сартам Викуловского района, выиграли в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион».

«Всего в 2023 году семь жителей Тюменской области стали миллионерами благодаря лотерее Почты России. Каждый из них выиграл по миллиону рублей», — сказано в сообщении.
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Жители Тюмени массово жалуются на нехватку общественного транспорта

Из-за транспортной реформы в Тюмени были перенастроены маршрутные схемы городских автобусов. Введение пересадочного тарифа, движение общественного транспорта, скорректировано таким образом, чтобы пассажирам было удобно планировать свои поездки. Но на деле оказалось, что горожане теперь не могут вовремя уехать на работу или вернуться домой.

Так, в микрорайон «Лесной» теперь ездят только маршрутки №80. Но их недостаточно, а в вечернее время они вообще перестают ходить. Местные жители возмущены настолько, что уже готовы выйти на пикет. По их жалобам мэрия Тюмени провела проверку, но никаких нарушений замечено не было. Тем не менее власти пригрозили перевозчику — компании «Тюменьавтолайн» — санкциями.

Но жители «Лесного» заверениям чиновников не поверили и записали видеообращение, адресованное главе города Руслану Кухаруку.

С такой же проблемой сталкиваются тюменцы из других районов города. Тот же перевозчик — «Тюменьавтолайн» — сегодня выпустил на линию 66 маршрута всего один автобус.

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Тюменские магазины снизили цены на яйца

В Тюмени подешевели куриные яйца. В среднем их стоимость с начала января снизилась более чем на 10%. В настоящее время десяток яиц категории С1 продают в областном центре по 99 — 119 рублей, отборные стоят от 120 до 140 рублей за десяток.

Самые дешевые яйца продаются в сетевых гипермаркетах.

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Тюменцы продолжают бороться с пытками в регионе

Тюменская область неоднократно попадала в скандалы из-за пыток. Жители региона различными способами пытаются бороться с этим произволом и штурмуют Генеральную прокуратуру, чтобы добиться изменений в системе.

Недавно родственники одного из заявивших о пытках попросили подключиться к его делу российскую журналистку, писательницу и правозащитницу Еву Меркачеву. По ее словам, есть два способа предотвратить саму возможность применения пыток в отношении граждан. Первый — переводить человека в другое учреждение по его ходатайству, в другой регион, если заключенный заявил о совершении в его отношении насилия.

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Тюмень начала готовится к Крещенским купаниям

В этом году в областном центре планируется оборудовать для массовых купаний три проруби.

Купели, если позволит толщина льда, откроют на:

  • на реке Тура у Свято-Троицкого монастыря;
  • на озере Липовое («Озеро Чемпионов» на 25 км. объездной дороги);
  • на реке Тура в районе Антипино (рядом с детско-юношеской спортивной школой «Старт XXI век»).
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