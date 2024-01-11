Еще три тюменца выиграли крупные денежные призы в новогодней лотерее

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Два счастливых билета были куплены в почтовых отделениях Тюмени, один в селе Сартам Викуловского района, пишет «АиФ-Тюмень».
Новогодняя лотерея была разыграна в эфире Первого канала 1 января.
«Всего в 2023 году семь жителей Тюменской области стали миллионерами благодаря лотерее Почты России. Каждый из них выиграл по миллиону рублей», — сказано в сообщении.
Также в этот Новый год повезло еще одному тюменцу. В новогоднем тираже «Столото» он выиграл один миллиард рублей. Победитель лотереи до сих пор не объявился, но его земляки уже рассчитывают на его помощь.