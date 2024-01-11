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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Еще три тюменца выиграли крупные денежные призы в новогодней лотерее

Еще три тюменца выиграли крупные денежные призы в новогодней лотерее

11 января 2024, 13:20
Фото: 1MI
Три жителя Тюменской области выиграли по одному миллиону рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион».

Два счастливых билета были куплены в почтовых отделениях Тюмени, один в селе Сартам Викуловского района, пишет «АиФ-Тюмень».

Новогодняя лотерея была разыграна в эфире Первого канала 1 января.

«Всего в 2023 году семь жителей Тюменской области стали миллионерами благодаря лотерее Почты России. Каждый из них выиграл по миллиону рублей», — сказано в сообщении.

Также в этот Новый год повезло еще одному тюменцу. В новогоднем тираже «Столото» он выиграл один миллиард рублей. Победитель лотереи до сих пор не объявился, но его земляки уже рассчитывают на его помощь.

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#Общество#Ирина Швецова#Лотерея
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