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Житель Тюмени выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото»

Житель Тюмени выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото»

1 января 2024, 14:58
Фото: 1MI
Третий лотерейный миллиардер по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» появился в России. Главный приз достался жителю Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Столото».
«По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 миллиарда рублей, был приобретен в Тюмени», — пояснили в компании.

Кому именно достался счастливый билет пока неизвестно. В «Столото» отметили, что ждут победителя в своем офисе в Москве.

Напомним, в этот Новый год миллиардный приз выигран в третий раз за всю историю розыгрышей в России. Всего в 2023 году на лотереях разбогатели несколько тюменцев. Самый крупный выигрыш был — 14 млн рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Лотерея
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