Житель Тюмени выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото»

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
«По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 миллиарда рублей, был приобретен в Тюмени», — пояснили в компании.
Кому именно достался счастливый билет пока неизвестно. В «Столото» отметили, что ждут победителя в своем офисе в Москве.
Напомним, в этот Новый год миллиардный приз выигран в третий раз за всю историю розыгрышей в России. Всего в 2023 году на лотереях разбогатели несколько тюменцев. Самый крупный выигрыш был — 14 млн рублей.