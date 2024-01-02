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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Тюмени за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Всего за сутки в Тюмени выпала треть месячной нормы осадков

2 января 2024, 06:43
Фото: 1MI

В Тюмени за сутки выпала треть месячной нормы осадков

В первый день 2024 года в Тюмени выпало 7 миллиметров осадков, что составляет 33% от январской месячной нормы. Об этом сообщили в администрации города.
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Снег

В ночь с первого на второе января на улицах Тюмени работали более 600 единиц спецтехники. За сутки на полигоны вывезли около 15 тысяч кубометров снега.

В своем телеграм-канале глава города Руслан Кухарук отметил, что управляющим компаниям разрешили до конца каникул бесплатно вывозить снег на полигоны. Он также подчеркнул необходимость привлечения большего количества техники.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском поселке школьный автобус «утонул» в снегу. На тот момент детей в нем не было.

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