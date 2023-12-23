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Тюменец вылепил из снега двухметрового динозавра

Тюменец вылепил из снега двухметрового динозавра

23 декабря 2023, 10:45
Фото: Твоя Тюмень
Житель Тюмени Александр Корнеев в преддверии Нового 2024 года вылепил из снега динозавра Билла. Двухметровый снежный гигант на светящемся постаменте теперь украшает одну из улиц поселка Московский.
Фото: Твоя Тюмень
«Этот динозавр играет роль дракона, символа 2024 года. У нас с динозавром много общего. Мне — 68 лет. И ему — 68 … миллионов», — пошутил Александр Корнеев, отвечая на вопрос корреспондента тг-канала «Твоя Тюмень» о том, почему вылеплен не дракон.

И добавил, что пришедшая в Тюмень весенняя погода немного подпортила внешний вид Билла, поэтому перед Новым годом (когда установится вновь минусовая температура воздуха) придется провести реставрационные работы.

Отметим, что динозавр Билл — не единственное снежное творение Александра Корнеева. В минувшем году мастер вылепил из снега скульптуру Венеры Московской, держащий в руках земной шар.

В 2021 году Александр порадовал тюменцев снежной скульптурой саблезубого тигра, побеждающего COVID-19, а до этого он создавал из снега скульптуры слона, золотой рыбки и крысы.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
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