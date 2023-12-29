В тюменском поселке школьный автобус «утонул» в сугробе

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Об этом сообщило издание «72.RU» со ссылкой на своего читателя.
«В Чикчинском МО дороги не чистятся от слова „совсем“. Сегодня школьный автобус стащило в сугроб. Власти не предпринимают усилий, чтобы хоть как-то исправить ситуацию», — возмущается автор.
В администрации школы редакции ответили, что автобус «сполз» в сугроб, детей в нем на тот момент не было. Сама директор образовательного учреждения комментировать ситуацию отказалась. Также ожидаются пояснения от мэрии Тюменского района.
Напомним, за последние сутки высота снежного покрова в Тюмени выросла на 15 сантиметров — это практически треть месячной нормы осадков. В целом с начала декабря на регион выпало более 150% месячной нормы осадков.