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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В тюменском поселке школьный автобус «утонул» в сугробе

В тюменском поселке школьный автобус «утонул» в сугробе

29 декабря 2023, 14:04
Фото: 1MI
В поселке Чикча Тюменского района школьный автобус застрял в сугробе. Местные жители жалуются, что снег с улиц населенного пункта практически не убирается.
Фото: читатель 72.RU

 

Об этом сообщило издание «72.RU» со ссылкой на своего читателя.

«В Чикчинском МО дороги не чистятся от слова „совсем“. Сегодня школьный автобус стащило в сугроб. Власти не предпринимают усилий, чтобы хоть как-то исправить ситуацию», — возмущается автор.

В администрации школы редакции ответили, что автобус «сполз» в сугроб, детей в нем на тот момент не было. Сама директор образовательного учреждения комментировать ситуацию отказалась. Также ожидаются пояснения от мэрии Тюменского района.

Напомним, за последние сутки высота снежного покрова в Тюмени выросла на 15 сантиметров — это практически треть месячной нормы осадков. В целом с начала декабря на регион выпало более 150% месячной нормы осадков.

#Общество#Ирина Швецова#Уборка снега#Снегопад
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