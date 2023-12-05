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Тюменские власти снова отчитывают дорожников из-за снега на дорогах

Замглавы Тюмени пригрозил дорожникам наказаниями за некачественную уборку снега

5 декабря 2023, 09:18

Тюменские власти снова отчитывают дорожников из-за снега на дорогах

Власти Тюмени поручили дорожным рабочим качественно и вовремя избавлять улицы города от снега. На этом акцентировал внимание заместитель главы города Петр Вагин во время рабочего совещания по уборке снега с улиц.

Вагин подчеркнул, что от горожан поступают жалобы на некачественную уборку. В связи с этим, он пригрозил представителям подрядных организаций наказаниями.

«На каждом из вас лежит ответственность. Напомню, что за невыполнение контрактных обязательств, срыв работ и игнорирование требований будут применяться штрафные санкции вплоть до расторжения муниципальных договоров. За несоблюдение правил благоустройства города также предусмотрены административные штрафы. Работа по уборке снега находится на особом контроле», — сказал замглавы.

Он также отметил, что сейчас работы должны проводиться круглосуточно и с привлечением дополнительной техники, а вывоз снега на полигоны и очистка тротуаров и подходов к социальным учреждениям должны быть в числе приоритетных задач.

Ранее дорожных рабочих отчитывал и мэр города Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Уборка снега#Снегопад#Уборка улиц#Петр Вагин#Любовь Селезнева
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