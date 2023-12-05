Замглавы Тюмени пригрозил дорожникам наказаниями за некачественную уборку снега

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Вагин подчеркнул, что от горожан поступают жалобы на некачественную уборку. В связи с этим, он пригрозил представителям подрядных организаций наказаниями.
«На каждом из вас лежит ответственность. Напомню, что за невыполнение контрактных обязательств, срыв работ и игнорирование требований будут применяться штрафные санкции вплоть до расторжения муниципальных договоров. За несоблюдение правил благоустройства города также предусмотрены административные штрафы. Работа по уборке снега находится на особом контроле», — сказал замглавы.
Он также отметил, что сейчас работы должны проводиться круглосуточно и с привлечением дополнительной техники, а вывоз снега на полигоны и очистка тротуаров и подходов к социальным учреждениям должны быть в числе приоритетных задач.
Ранее дорожных рабочих отчитывал и мэр города Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами.