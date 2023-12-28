Жители Тюмени заметили в лесу незаконную свалку грязного снега с реагентами

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Очевидец поделился в группе «ЧП Тюмень» во «Вконтакте» снимком, на котором видно, как камаз оранжевого цвета выгружает снег в лесной зоне. Рядом виднеются такие же снежные кучи.
«ЖК „Айвазовский“. Несанкционированная свалка снега в лес с химреагентами и отходами машин», — отметил автор фото.
Напомним, российское законодательство запрещает складировать грязный снег в лесных массивах и прибрежных зонах. Вывозить снежные массы можно только на специальные полигоны.
Совсем недавно глава Тюмени Руслан Кухарук отчитал местных дорожников за несвоевременную и некачественную уборку снега с улиц города. Прошло немного времени и Тюмень снова стала тонуть в сугробах и снежных завалах.