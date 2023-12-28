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Жители Тюмени заметили в лесу незаконную свалку грязного снега с реагентами

Жители Тюмени заметили в лесу незаконную свалку грязного снега с реагентами

28 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI
В лесном массиве неподалеку от жилого комплекса «Айвазовский» замечена незаконная свалка с отходами и грязным снегом.
Фото: ЧП Тюмень/ВКонтакте

Очевидец поделился в группе «ЧП Тюмень» во «Вконтакте» снимком, на котором видно, как камаз оранжевого цвета выгружает снег в лесной зоне. Рядом виднеются такие же снежные кучи.

«ЖК „Айвазовский“. Несанкционированная свалка снега в лес с химреагентами и отходами машин», — отметил автор фото.

Напомним, российское законодательство запрещает складировать грязный снег в лесных массивах и прибрежных зонах. Вывозить снежные массы можно только на специальные полигоны.

Совсем недавно глава Тюмени Руслан Кухарук отчитал местных дорожников за несвоевременную и некачественную уборку снега с улиц города. Прошло немного времени и Тюмень снова стала тонуть в сугробах и снежных завалах.

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