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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Актер из сериала «Слово пацана» снимется в тюменском сериале

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» снимется в тюменском сериале

25 декабря 2023, 07:18
Фото: 1MI

Актер из сериала «Слово пацана» снимется в тюменском сериале

Актер сыграет жителя ЯНАО и проявит себя в роли продюсера. Об этом рассказала автор проекта Мария Миць.

Никита Кологривый, исполнивший роль «Кощея» в нашумевшем сериале «Слово пацана», сыграет эпизодическую роль в сериале «Тюмень — Северный край», а также посодействует реализации проекта в качестве продюсера.

Как рассказала «Ura.ru» автор проекта Мария Миць, актер не смог взять на себя главную роль из-за плотного графика.

«У Никиты Кологривого есть продюсерские амбиции, ему интересно все, что с этим связано и он считает, что нужно помогать. Изначально мы хотели снять Никиту в главной роли и узнавали все условия, но дело в том, что его график расписан на длительное время и мы туда уже не помещаемся. Но мы постараемся снять его в каком-то эпизоде, возможно это будет житель Ямала, попутчик главных героев. Возможно, они даже что-то споют вместе под гитару», — поделилась Миць.

Сериал расскажет о любви к малой родине через историю двух молодых людей и будет снят в жанре дорожного путешествия.

Ранее «Наш город» сообщал, что фильм тюменского режиссера Дмитрия Колобова победил на международном фестивале «Крылатый Барс». «Каравелла Крапивина» одержала победу в номинации «Лучший режиссер-документалист».

В фильме тюменского режиссера снимется звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро
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