Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» снимется в тюменском сериале

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Никита Кологривый, исполнивший роль «Кощея» в нашумевшем сериале «Слово пацана», сыграет эпизодическую роль в сериале «Тюмень — Северный край», а также посодействует реализации проекта в качестве продюсера.
Как рассказала «Ura.ru» автор проекта Мария Миць, актер не смог взять на себя главную роль из-за плотного графика.
«У Никиты Кологривого есть продюсерские амбиции, ему интересно все, что с этим связано и он считает, что нужно помогать. Изначально мы хотели снять Никиту в главной роли и узнавали все условия, но дело в том, что его график расписан на длительное время и мы туда уже не помещаемся. Но мы постараемся снять его в каком-то эпизоде, возможно это будет житель Ямала, попутчик главных героев. Возможно, они даже что-то споют вместе под гитару», — поделилась Миць.
Сериал расскажет о любви к малой родине через историю двух молодых людей и будет снят в жанре дорожного путешествия.
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