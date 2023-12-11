В фильме тюменского режиссера снимется звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Но большую ставку режиссер делает на молодых, пока еще не очень популярных, артистов. Об этом он рассказал «УРА.ру».
«Мы принципиально собрали в этой картине молодых ребят, которые еще не заявляли о себе в полном метре. Но для роли следователя идеально подходил именно Кирилл Кяро, хотя здесь он будет играть совсем нетипичного для себя следователя. Тина Стойилкович тоже уже известная актриса, но она давно знакома с остальными актерами проекта и гармонично вписалась и в роль, и в фильм», — прокомментировал Султанов.
Фильм будет полнометражный в жанре криминальной драмы — о дружбе подростка, сбежавшем из детдома, и московским мажором.
У 26-летнего Кирилла Султанова это первая работа в формате полного метра. Ранее он выпустил несколько короткометражек — «Май нулевого», «Удушье», «Ишим» и «Страна может спать спокойно». Все они сняты им по собственным сценариям.
На прошлой неделе тюменские соцсети облетели объявления о начале кастинга актеров для второй части сериала «Слово пацана». Вот только выяснилось, что авторы фильма сиквел пока не планировали. А фейковые посты о продолжении фильма распространили мошенники.