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В фильме тюменского режиссера снимется звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро

В фильме тюменского режиссера снимется звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро

11 декабря 2023, 12:40
Фото: 1MI
В начале декабря тюменский режиссер Кирилл Султанов приступил к съемкам своего нового фильма «Наступит лето». Основные «взрослые» роли в кино сыграют звезды сериалов «Нюхач» — Кирилл Кяро и «Оффлайн» — Тина Стойилкович.
Кирилл Султанов, режиссер, сценаристКирилл Султанов, режиссер, сценарист
Кирилл Султанов, режиссер, сценарист
Фото: Кинопоиск

Но большую ставку режиссер делает на молодых, пока еще не очень популярных, артистов. Об этом он рассказал «УРА.ру».

«Мы принципиально собрали в этой картине молодых ребят, которые еще не заявляли о себе в полном метре. Но для роли следователя идеально подходил именно Кирилл Кяро, хотя здесь он будет играть совсем нетипичного для себя следователя. Тина Стойилкович тоже уже известная актриса, но она давно знакома с остальными актерами проекта и гармонично вписалась и в роль, и в фильм», — прокомментировал Султанов.

Фильм будет полнометражный в жанре криминальной драмы — о дружбе подростка, сбежавшем из детдома, и московским мажором.

У 26-летнего Кирилла Султанова это первая работа в формате полного метра. Ранее он выпустил несколько короткометражек — «Май нулевого», «Удушье», «Ишим» и «Страна может спать спокойно». Все они сняты им по собственным сценариям.

На прошлой неделе тюменские соцсети облетели объявления о начале кастинга актеров для второй части сериала «Слово пацана». Вот только выяснилось, что авторы фильма сиквел пока не планировали. А фейковые посты о продолжении фильма распространили мошенники.

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#Общество#Культура#Ирина Швецова#Кино
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