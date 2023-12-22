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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:47

Минздрав РФ сообщил, что грипп А выявлен у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер

Грипп А выявлен у 16 детей из поезда Тюмень—Адлер, в котором умерла 12-летняя девочка

22 декабря 2023, 09:43
Фото: Midjourney

Минздрав РФ сообщил, что грипп А выявлен у 16 детей из поезда Тюмень — Адлер

У 16 детей из группы школьников ЛНР, ехавших на поезде из Тюмени, выявлен грипп А. Еще у 70 ребят диагностирована ОРВИ.

Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил РБК со ссылкой на Минздрав России.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция», — заявили в ведомстве.

У семи школьников болезнь протекает в средней степени тяжести, у 79 — в легкой форме.

Оставшиеся из группы — 38 детей и 11 взрослых сопровождающих, размещены отдельно — в провизорном отделении.

Напомним, луганские школьники 19 декабря выехали из Тюмени, где они были на оздоровительном отдыхе в лагере «Олимпийская ребячка». В дороге часть детей почувствовали недомогание. У одной девочки, 12-летней Вероники, самочувствие стало ухудшаться стремительно. Сопровождающие медики не смогли помочь ребенку и она умерла. Всех детей в экстренном порядке высадили из поезда в Саратовской области, где их разместили в инфекционном отделении.

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