Тюменский губернатор Моор пообещал оказать помощь семье погибшей девочки из ЛНР

Напомним, что по предварительной версии, Вероника скончалась в результате болезни. Кроме нее, ухудшение самочувствия было зафиксировано и у других ребят, которые ехали вместе с ней. Из группы школьников в 120 человек, половина из них сейчас находится в инфекционной больнице Саратовской области, куда их в экстренном порядке доставили прямо с поезда. Медицинское обследование выявило у детей вирус гриппа А.