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Тюменский губернатор Моор пообещал оказать помощь семье погибшей девочки из ЛНР

Тюменский губернатор Моор пообещал оказать помощь семье погибшей девочки из ЛНР

21 декабря 2023, 18:18
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семье 12-летеней Вероники из ЛНР, которая умерла, возвращаясь домой из лагеря «Олимпийская ребячка». Девочка скончалась в поезде «Тюмень — Адлер» вечером 20 декабря.

Глава региона отметил, что Тюменская область уже полтора года сотрудничает с Краснодоном в самых разных направлениях, в том числе в сферах образования и организации оздоровительного отдыха детей. Недавно тюменский лагерь принял у себя очередную группу краснодонских ребят.

«Тюменские загородные лагеря при нашей поддержке посетили более полутора тысяч ребят из ЛНР. Накануне у нас гостила группа детей. Отдых завершился, и юные краснодонцы отправились домой. Но на вторые сутки в дороге в поезде произошла трагедия — не стало 12-летней Вероники», — прокомментировал губернатор.

Александр Моор заверил, что семье девочке будет оказана вся необходимая помощь.

«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки», — написал в своем телеграме глава региона.

Напомним, что по предварительной версии, Вероника скончалась в результате болезни. Кроме нее, ухудшение самочувствия было зафиксировано и у других ребят, которые ехали вместе с ней. Из группы школьников в 120 человек, половина из них сейчас находится в инфекционной больнице Саратовской области, куда их в экстренном порядке доставили прямо с поезда. Медицинское обследование выявило у детей вирус гриппа А.

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