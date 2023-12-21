Тюменский губернатор Моор пообещал оказать помощь семье погибшей девочки из ЛНР

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Глава региона отметил, что Тюменская область уже полтора года сотрудничает с Краснодоном в самых разных направлениях, в том числе в сферах образования и организации оздоровительного отдыха детей. Недавно тюменский лагерь принял у себя очередную группу краснодонских ребят.
«Тюменские загородные лагеря при нашей поддержке посетили более полутора тысяч ребят из ЛНР. Накануне у нас гостила группа детей. Отдых завершился, и юные краснодонцы отправились домой. Но на вторые сутки в дороге в поезде произошла трагедия — не стало 12-летней Вероники», — прокомментировал губернатор.
Александр Моор заверил, что семье девочке будет оказана вся необходимая помощь.
«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваше горе и боль утраты. Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки», — написал в своем телеграме глава региона.
Напомним, что по предварительной версии, Вероника скончалась в результате болезни. Кроме нее, ухудшение самочувствия было зафиксировано и у других ребят, которые ехали вместе с ней. Из группы школьников в 120 человек, половина из них сейчас находится в инфекционной больнице Саратовской области, куда их в экстренном порядке доставили прямо с поезда. Медицинское обследование выявило у детей вирус гриппа А.