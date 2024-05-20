Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Заборы в селах Тюменской и Курганской областей обвешаны трупами погибших животных. Они пытались спастись от воды, но застревали и умирали. Те животные, которые все же смогли дождаться спасения, остались без конечностей, пишет Телеграм-канал «Ural Mash».
В Тюменской области под водой оказались сотни домов и тысячи участков. В Вагайском районе под угрозой затопления находятся более десятка населенных пунктов.
Ранее «Наш город» писал, что паводок в Тюменской области продлится до конца мая. К 25 мая вода в Иртыше и Тоболе достигнет максимального уровня.