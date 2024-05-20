Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО

Заборы в селах Тюменской и Курганской областей обвешаны трупами погибших животных. Они пытались спастись от воды, но застревали и умирали. Те животные, которые все же смогли дождаться спасения, остались без конечностей, пишет Телеграм-канал «Ural Mash».