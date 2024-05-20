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Заборы в селах Тюменской области увешаны трупами погибших животных

Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО

20 мая 2024, 08:20
Фото: 1MI

Заборы в селах Тюменской области увешаны трупами погибших животных

Страшное последствие паводка вскрылось после ухода большой воды. Животные пытались спастись, но застревали и погибали.

Заборы в селах Тюменской и Курганской областей обвешаны трупами погибших животных. Они пытались спастись от воды, но застревали и умирали. Те животные, которые все же смогли дождаться спасения, остались без конечностей, пишет Телеграм-канал «Ural Mash».

Видео: Ural Mash / Телеграм

В Тюменской области под водой оказались сотни домов и тысячи участков. В Вагайском районе под угрозой затопления находятся более десятка населенных пунктов.

Ранее «Наш город» писал, что паводок в Тюменской области продлится до конца мая. К 25 мая вода в Иртыше и Тоболе достигнет максимального уровня.

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