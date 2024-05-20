На полки тюменских магазинов попал творог с «мясным клеем». Чем он опасен?

Эксперт по пищевой безопасности Food Safety Вера Шишиморова пояснила, что некоторые производители используют этот фермент, но не указывают в составе — обнаружить его можно только в лабораториях, а обычный покупатель его не заметит. Тем самым они снижают себестоимость продукта и получают прибыль от продаж.