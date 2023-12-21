В Тобольске составили реестр потенциально опасных для детей объектов

Афанасьев отметил, что профилактическая работа с неблагополучными семьями — один из актуальных вопросов на данный момент: их проверяют каждый месяц. Всего на учете стоят 165 человек. В этом году почти 40 человек прошли лечение от разного рода зависимостей.