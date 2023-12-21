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В Тобольске создали реестр опасных для детей объектов

В Тобольске составили реестр потенциально опасных для детей объектов

21 декабря 2023, 02:17
Фото: Midjourney

В Тобольске создали реестр опасных для детей объектов

Всего в реестр внесли 39 объектов. Каждый адрес включили в маршруты патрулирования полицейских и казачьей дружины.

В Тобольске провели плановое заседание комиссии по обеспечению правопорядка в городе. Глава города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале поделился итогами заседания.

В первую очередь, речь шла об обеспечении безопасности детей. Так, в Тобольске сформировали реестр из 39 объектов, представляющих опасность для несовершеннолетних. Доступ на эти объекты будет ограничен, их включили в маршруты патрулирования полиции и казачьей дружины.

Афанасьев отметил, что профилактическая работа с неблагополучными семьями — один из актуальных вопросов на данный момент: их проверяют каждый месяц. Всего на учете стоят 165 человек. В этом году почти 40 человек прошли лечение от разного рода зависимостей.

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В городе проводится работа по минимизации людей без места жительства и их социализации. Сейчас в отделении социальной адаптации находятся 34 человека, а на обслуживании центра в этом году находились 97 человек. Семерым из них восстановили документы, двум определили гражданство, четверым помогли установить инвалидность, семерым оформили пенсию.

По словам главы города, в Тобольске наблюдается снижение уровня преступности. За 9 месяцев 2023 года было выявлено 1161 преступление, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Наш город» рассказал, что ждет рынок труда в Тюмени в следующем году: зарплаты станут выше, а работодатели ждут, что численность штата компаний увеличится.

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