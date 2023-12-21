В Тобольске составили реестр потенциально опасных для детей объектов

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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В Тобольске провели плановое заседание комиссии по обеспечению правопорядка в городе. Глава города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале поделился итогами заседания.
В первую очередь, речь шла об обеспечении безопасности детей. Так, в Тобольске сформировали реестр из 39 объектов, представляющих опасность для несовершеннолетних. Доступ на эти объекты будет ограничен, их включили в маршруты патрулирования полиции и казачьей дружины.
Афанасьев отметил, что профилактическая работа с неблагополучными семьями — один из актуальных вопросов на данный момент: их проверяют каждый месяц. Всего на учете стоят 165 человек. В этом году почти 40 человек прошли лечение от разного рода зависимостей.
В городе проводится работа по минимизации людей без места жительства и их социализации. Сейчас в отделении социальной адаптации находятся 34 человека, а на обслуживании центра в этом году находились 97 человек. Семерым из них восстановили документы, двум определили гражданство, четверым помогли установить инвалидность, семерым оформили пенсию.
По словам главы города, в Тобольске наблюдается снижение уровня преступности. За 9 месяцев 2023 года было выявлено 1161 преступление, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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