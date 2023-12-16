Открытие «Вкусно и точка» в Тобольске: горожане чуть не снесли ресторан

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Published Сегодня, 08:53
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«Сегодня мы дарим городу Тобольске ресторан с нашими всеми концепциями, которые присутствуют в ресторане Вкусно — и точка». Надеемся, что тоболяки по достоинству оценят вкус наших блюд, а также разнообразие форматов обслуживания, а наш ресторан станет знаковым местом для жителей города и гостей Тобольска», — отметил на открытии заведения генеральный директор «Региональной сети предприятий питания» Алексей Филиппенко, (Франчайзи партнер «Вкусно — и точка»).
Заведение расположилось в 10-м микрорайоне на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. В ресторане работает круглосуточная линия автораздачи, киоски самообслуживания. В меню представлен полный ассортимент блюд, в том числе новинки — Скандинавский бургер, согревающий зимний пунш, сырные колечки и пирожки с норвежскими ягодами.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени вошли в число рекордсменов по поеданию фастфуда. За год в городе было продано 16 миллионов порций блюд — каждый житель города купил 19 позиций.