Открытие «Вкусно и точка» в Тобольске: горожане чуть не снесли ресторан

В Тобольске торжественно открыли популярное заведение фастфуда

Сотни тоболяков стали сегодня первыми гостями заведения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Торжественное открытие состоялось сегодня. По словам очевидцев, перед открытие у входа в ресторан образовались очереди как в 90-е годы.