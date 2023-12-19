Поезда на направлении «Тюмень — Тобольск» будут двигаться быстрее

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Специалисты провели капитальный ремонт пути на перегоне «Картымская — Туринский», протяженность которого составляет 47 километров. Также повышена скорость движения поездов, курсирующих по направлению «Тюмень — Тобольск».
Разрешенная скорость для грузовых поездов теперь составляет 80 километров в час, для пассажирских — 120 километров в час. Благодаря повышению разрешенной скорости время в пути сократилось на 15 минут.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Оренбург на новогодних праздниках запустят дополнительный поезд. Запланированы три рейса в обе стороны.