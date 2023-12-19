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Поездам на направлении «Тюмень — Тобольск» сократили время пути

Поезда на направлении «Тюмень — Тобольск» будут двигаться быстрее

19 декабря 2023, 05:47
Фото: 1MI

Поездам на направлении «Тюмень — Тобольск» сократили время пути

Поездка на поезде из Тюмени в Тобольск теперь будет занимать менее четырех часов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги ОАО «РЖД».

Специалисты провели капитальный ремонт пути на перегоне «Картымская — Туринский», протяженность которого составляет 47 километров. Также повышена скорость движения поездов, курсирующих по направлению «Тюмень — Тобольск».

Разрешенная скорость для грузовых поездов теперь составляет 80 километров в час, для пассажирских — 120 километров в час. Благодаря повышению разрешенной скорости время в пути сократилось на 15 минут.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Оренбург на новогодних праздниках запустят дополнительный поезд. Запланированы три рейса в обе стороны.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Тобольск#Поезда#Железные дороги#РЖД#Время#Жд пути#Поезд#Любовь Селезнева
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