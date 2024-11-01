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Жд пути

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«Я вообще не понимаю этой истории». Урбанист выступил против колец вокруг Тюмени
Для города более важно организовать железнодорожный обход.
1 ноября, 16:18
Между Тюменью и Екатеринбургом планируют построить третий жд/путь
К 2034 году между Тюменью и Екатеринбургом может появится третья железнодорожная ветка.
10 января, 16:47
2023
В Тюменской области грузовой поезд сбил пенсионерку на жд\станции Заводоуковск
Сегодня, 20 ноября, в дневное время на жд/станции Заводоуковск грузовой поезд наехал на пенсионерку 1949 года рождения. О происшествии сообщила Уральская транспортная прокуратура.
20 ноября 2023, 12:49
«Лицо города»: гостей Тюмени возмутил грязный перрон жд/вокзала
Тюменский железнодорожный вокзал встречает и провожает пассажиров поездов на грязном перроне. На платформе — неубранные кучи снега, а пути усыпаны мусором. На это обратил внимание читатель «Нашего города».
15 ноября 2023, 16:54
Под Тюменью четыре вагона сошли с рельсов и перевернулись
Инцидент произошел в поселке Винзили.
1 августа 2023, 08:39
2022
В Тюмени полицейские сняли с поезда компанию дебоширов
Вчера утром в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России сообщили о хулиганах на поезде «Новый Уренгой — Новосибирск». Компания пассажиров нецензурно выражалась и не обращала внимания на замечания.
28 ноября 2022, 08:45
Тюменцы застряли в электричке из-за неисправности
В редакцию обратилась горожанка, которая оказалась в вагоне неисправной электрички. Женщина рассказала, что начало что-то шипеть, забегали люди в форме, погас свет.
13 ноября 2022, 17:03
Тюменцы жалуются на огромные очереди к новому переходу на ж/д вокзале
25 октября 2022, 04:34
Тюменцы добились сокращения работ по разгрузке щебня на железной дороге
24 октября 2022, 11:16

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