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Тобольский приют за год принял более 750 бездомных собак

Тобольский приют за год принял более 750 бездомных собак

10 ноября 2023, 03:11
Фото: 1MI
Безнадзорные животные — актуальная проблема для всего региона. Они поступают в приюты, но найти новый дом получается не всем.

Тобольский приют для бездомных животных за минувшие 10 месяцев принял 754 собаки, поступившие из четырех районов Тюменской области.

Как сообщает городская администрация, всего в приют доставили 394 собаки из Тобольска, а остальные 360 — из Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов.

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Новый дом нашли 320 собак, 43 вернулись к хозяевам, а еще 283, которым не удалось найти владельцев, были возвращены на их прежние места обитания после лечения и чипирования.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске от бездомных собак пострадали сразу четыре ребенка. Всем им администрация города выплатит компенсацию.

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#Общество#Тюменская область#Собаки#Приют безнадзорных животных#Бездомные животные#Отлов собак#Бродячие собаки#Любовь Селезнева
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