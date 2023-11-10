Тобольский приют за год принял более 750 бездомных собак

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:13
Тобольский приют для бездомных животных за минувшие 10 месяцев принял 754 собаки, поступившие из четырех районов Тюменской области.
Как сообщает городская администрация, всего в приют доставили 394 собаки из Тобольска, а остальные 360 — из Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов.
Новый дом нашли 320 собак, 43 вернулись к хозяевам, а еще 283, которым не удалось найти владельцев, были возвращены на их прежние места обитания после лечения и чипирования.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске от бездомных собак пострадали сразу четыре ребенка. Всем им администрация города выплатит компенсацию.