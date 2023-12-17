Тобольские врачи спасли пациента с язвой от смерти из-за перитонита

Операция прошла успешно, но в связи с поздним обращением у пациента успел развиться перитонит, который спровоцировал почечную недостаточность и в организме уже успели накопиться вредные вещества. Патология нарушила работу печени, лёгких, сердца и негативно влияла на течение послеоперационного периода.