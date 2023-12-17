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Published Вчера, 16:55

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Тобольские врачи спасли пациента с язвой от смерти из-за перитонита

Тобольские врачи спасли пациента с язвой от смерти из-за перитонита

17 декабря 2023, 16:55
Фото: Midjourney
В Тобольском филиале областной больницы врачам удалось спасти жизнь пациенту, который затянул проблемы со своей язвой до перитонита. Историю болезни и ее лечения рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Обследование выявило сквозное отверстие в стенке его желудка. Состояние усугубляли и множественные сопутствующие заболевания. Пациенту требовалась экстренная хирургическая помощь.

Операция прошла успешно, но в связи с поздним обращением у пациента успел развиться перитонит, который спровоцировал почечную недостаточность и в организме уже успели накопиться вредные вещества. Патология нарушила работу печени, лёгких, сердца и негативно влияла на течение послеоперационного периода.

— Традиционные методы лечения послеоперационной раны не давали положительных результатов, поэтому мы прибегли к вакуум-терапии — одному из самых современных методов лечение ран отрицательным давлением. Параллельно с этим реаниматологи восстанавливали работу почек, а фармаколог подбирал наиболее эффективную лекарственную терапию, — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Амелин.

В результате врачам удалось остановить воспалительный процесс и нормальную работу всех органов. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

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