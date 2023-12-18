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В Тюмени сегодня потеплеет до -9

В Тюмени сегодня потеплеет до -9

18 декабря 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области сегодня ожидаются снег, метель, ветер юго-западного направления 5-10 м/с. В дневные часы температура воздуха составит -9…-14, ночью термометры покажут -11…-16.

В Тюмени 18 декабря синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 2,7 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -10…-12, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -9….-10.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:13, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 42 минуты.

В Тобольске в понедельник ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный до 3 м/с. Утром и днем термометры покажут -11…-13, в вечерние часы температура воздуха составит -10…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:10, закат в 15:35 продолжительность дня 6 часов 25иминут.

В Ялуторовске 18 декабря метеорологи обещают садки в виде снега, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут -9….-10, в вечерние и ночные часы ожидается до -8….-10.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:06, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 49 минут.

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В Заводоуковске в понедельник ожидается пасмурная погода, снег, ветер до2,5 м/с. Утром температура воздуха составит -9…-10, в течение дня потеплеет до -8…-9. В ночные часы термометры покажут -9…-8.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:04, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 51 минута.

В Ишиме 18 декабря синоптики обещают осадки в виде снега, ветер до 3,2-4,4 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут -9…-12, в вечерние и ночные часы не опустятся ниже -7…-8.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:50, закат в 15:46 продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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