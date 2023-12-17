В Тюмени появится испытательный полигон для оборудования ТЭК стоимостью 10 млрд руб

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В рамках полигона планируют построить стенд для испытаний оборудования для наклонно-направленного бурения. CAPEX проекта составит 402,5 миллиона рублей, из которых 177 миллионов рублей потратят на создание испытательного стенда, 225,5 миллионов — на подготовку площадки и строительство здания для стенда.
По словам гендиректора «Единого оператора испытаний» Сергея Гуреева, независимый испытательный полигон станет площадкой для единой сертификации оборудования для ТЭК, которую будут принимать все ВИНКи.
Соглашение о создании испытательного полигона «Нефтегазовый кластер» ПАО «Газпром нефть» и Минпромторг было подписано в рамках ПМЭФ в 2023 году. На минувшей неделе в Тюмени правительство региона, «Нефтегазовый кластер» и «Институт нефтегазовых инициатив» заключили договор о строительстве полигона на территории промышленного технопарка ДСК-500.
По информации замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, в целом объем в создание испытательного полигона будет инвестировано около 10 миллиардов рулей. Полигон, который будут использовать порядка 50 компаний, даст региону дополнительно более 2 тысяч рабочих мест. В настоящее время концепция полигона уже разработана, ведутся работы по его проектированию, пишут Ведомости.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области построят логистический центр сети магазигинов «Монетка». Работы по строительству комплекса планируют начать до лета 2024 года.