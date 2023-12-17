В Тюмени появится испытательный полигон для оборудования ТЭК стоимостью 10 млрд руб

По информации замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, в целом объем в создание испытательного полигона будет инвестировано около 10 миллиардов рулей. Полигон, который будут использовать порядка 50 компаний, даст региону дополнительно более 2 тысяч рабочих мест. В настоящее время концепция полигона уже разработана, ведутся работы по его проектированию, пишут Ведомости.