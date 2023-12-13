В Тюмени на строительство логистического центра «Монетки» потратят два миллиарда

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Сеть магазинов «Монетка» построит в Тюмени логистический центр. В проект будут вложены более двух миллиардов рублей.
Как сообщает «72.ru» со ссылкой на информационный центр региона, на данный момент компания выбирает подрядчика. Строительство начнется весной 2024 года, а сроки реализации — 2024–2025 годы. Также уточняется, что логистический центр обеспечит более 500 новых рабочих мест.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти готовятся к изъятию земельных участков под строительство шестиполосной дороги от Ямской до Мельникайте. В общей сложности будут изъяты более 6.5 тысяч квадратных метров.