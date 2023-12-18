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Из Тюмени на Донбасс отправили гуманитарную помощь с новогодними подарками

Из Тюмени на Донбасс отправили «новогоднюю» гуманитарную помощь

18 декабря 2023, 03:12
Фото: 1MI

Из Тюмени на Донбасс отправили гуманитарную помощь с новогодними подарками

Машина из Тюмени отправилась в города ДНР, ЛНР и Белгородскую область. Из чего состоит груз — рассказали в информационном центре правительства региона.

Организацией сбора занимались региональные отделения партии «Единая Россия» и Союза женщин России. Жители Краснодона, Горловки, Рубежного, приграничной части Белгорода и области, где находятся эвакуированные раненые бойцы, получат продукты питания, теплые вещи для бойцов, связанные тюменцами, маскировочные сети, новогодние подарки, поделки, открытки и письма. Госпитали также получат елки и новогодние украшения.

В общей сложности усилиями тюменцев для военнослужащих были собраны 300 посылок, состоящих из сладостей, консервов, теплых вещей и предметов личной гигиены. В гуманитарный груз также вошли более 150 мешков с маскировочными сетями, 500 одеял, 1000 простыней и 200 посылок в госпитали.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области предложил ввести новую льготу для семей погибших участников СВО. Глава региона планирует освободить их от уплаты транспортного налога.

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