Из Тюмени на Донбасс отправили «новогоднюю» гуманитарную помощь

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Организацией сбора занимались региональные отделения партии «Единая Россия» и Союза женщин России. Жители Краснодона, Горловки, Рубежного, приграничной части Белгорода и области, где находятся эвакуированные раненые бойцы, получат продукты питания, теплые вещи для бойцов, связанные тюменцами, маскировочные сети, новогодние подарки, поделки, открытки и письма. Госпитали также получат елки и новогодние украшения.
В общей сложности усилиями тюменцев для военнослужащих были собраны 300 посылок, состоящих из сладостей, консервов, теплых вещей и предметов личной гигиены. В гуманитарный груз также вошли более 150 мешков с маскировочными сетями, 500 одеял, 1000 простыней и 200 посылок в госпитали.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Тюменской области предложил ввести новую льготу для семей погибших участников СВО. Глава региона планирует освободить их от уплаты транспортного налога.