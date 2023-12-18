Из Тюмени на Донбасс отправили «новогоднюю» гуманитарную помощь

В общей сложности усилиями тюменцев для военнослужащих были собраны 300 посылок, состоящих из сладостей, консервов, теплых вещей и предметов личной гигиены. В гуманитарный груз также вошли более 150 мешков с маскировочными сетями, 500 одеял, 1000 простыней и 200 посылок в госпитали.